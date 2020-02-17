Суд відправив під домашній арешт мера Світлодарська за буремні події 2014 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2014 році Анатолій Брехунець надав приміщення для «референдуму ДНР»

Міський голова підозрюється у посяганні на територіальну цілісність

Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному в посяганні на територіальну цілісність України міському голові Світлодарська Донецької області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури області.

За даними відомства, мер підозрюється в тому, що в травні 2014 року вніс до порядку денного сесії та в подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про суверенність «Донецької народної республіки».

Йому повідомили про підозру в злочині, передбаченому ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

За даними офіційного сайту Світлодарської міської ради, з 2010 року міським головою є Анатолій Брехунець.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику мера Слов'янська Донецької області, якого підозрюють у тероризмі та посяганні на територіальну цілісність України.