ДБР відправило до суду справу трьох осіб, яких підозрюють у шахрайстві на 9 мільйонів



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Слідством встановлено, що у 2009 році троє осіб незаконно заволоділи земельною ділянкою у Харкові

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань, скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які шахрайським методом заволоділи майном, за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужба ДБР.



«Слідством встановлено, що у 2009 році троє осіб за попередньою змовою між собою, без законних на те підстав, вступили до житлово-будівельного кооперативу і заволоділи земельною ділянкою, що розташована на території міста Харкова. У подальшому обвинувачені продали землю третім особам, чим завдали збитків Харківській міській раді на загальну суму майже 9 мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювалося Офісом генерального прокурора.



У разі доведення вини, особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

До слова, минулого тижня Нацполіція повернула до ДБР заяву Шокіна про втручання у його роботу Байдена. Раніше повідомлялося, що колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін вимагає притягнути до відповідальності ексвіце-президента США Джо Байдена.