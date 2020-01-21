Антикорупційний суд вирішив заочно судити втікача Онищенка



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Найшвидший варіант повернення Олександра Онищенка - згода на спрощену екстрадицію

Бізнесмен і екснардеп перебуває під вартою в Німеччині

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурорів про здійснення спеціального судового засідання щодо втікача-бізнесмена і екс-нардепа Олександра Онищенка. Про це повідомляє прес-служба САП.

Судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва до Німеччини для виклику Онищенка. «У зв'язку з чим розгляд справи було відкладено до 10:00 4 травня 2020 року», - наголошується в повідомленні.

У САП 13 січня повідомляли, що Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині.

3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.

5 грудня повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура попередньо очікує, що ексдепутата Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців, хоча процедура може і затягнутися.

Генпрокуратура підозрює колишнього народного депутата в організації незаконної схеми із перепродажу газу в 2013-2016 рр. За версією слідства, учасники схеми незаконно заволоділи 1,6 млрд грн. ПАТ Укргазвидобування було завдано збитків на 740 млн грн, а держбюджет недоотримав понад 2 млрд грн.