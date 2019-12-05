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    Прокуратура: екстрадиція Онищенка може затягнутися на кілька місяців

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    У найкращому випадку&nbsp;Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців - Прокуратура: екстрадиція Онищенка може затягнутися на кілька місяців
    У найкращому випадку Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців

    Найшвидший варіант повернення Онищенка - згода на спрощену екстрадицію

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура попередньо очікує, що ексдепутата Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців, хоча процедура може і затягнутися.

    Про це в ефірі «Громадського» заявив начальник відділу САП Роман Симків.

    «Повинне бути рішення суду, який дасть дозвіл на екстрадицію в Україну. Це може бути місяць-два, можливо навіть більше часу, все буде залежати від позиції, яку займе Онищенко та його адвокати», — сказав він.

    Прокурор уточнив, що, наприклад, Онищенко може погодитися на спрощену екстрадицію —повернення в Україну, тоді процес не займе багато часу.

    «Знову ж таки, все залежить від правоохоронних та судових органів Федеративної Республіки Німеччина», — резюмував він.

    Нагадаємо, у вівторок ЗМІ повідомили, що німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    Натомість поліція Аахена не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання не проводили.

    У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

    За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 млн.

    У розшуку в Україні Онищенко – з 2016 року. Сам Онищенко нібито перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

    Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.

    Натомість сам Онищенко нещодавно заявив, що може повернутися до України в грудні.

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