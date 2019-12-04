Поліція Німеччини не підтверджує затримання екснардепа Онищенка



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У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Олександра Онищенка

У поліції Аахена заявили, що йшлося про затримання іншої людини

Поліція Аахена не має інформації про затримання українського підприємця, колишнього народного депутата Олександра Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання не проводили. Про це повідомили Deutsche Welle.

Напередодні ЗМІ написали про те, що в поліції Аахена підтвердили затримання Онищенка. Згодом з'ясували, що йшлося про затримання іншої людини.

Крім того, про відсутність затриманого з таким ім'ям видання повідомили у Федеральній поліції Німеччини.

Вона відповідає у ФРН за прикордонний контроль, а також працює в Аахені, розташованому на кордоні з Бельгією та Нідерландами.

Нагадаємо, у вівторок ЗМІ повідомили, що німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 млн.

У розшуку в Україні Онищенко – з 2016 року. Сам Онищенко нібито перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.

Натомість сам Онищенко нещодавно заявив, що може повернутися до України в грудні.