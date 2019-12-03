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    Колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині, – ЗМІ

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    <span>Олександр Онищенко раніше продемонстрував документи, в яких йдеться про згоду здатися українській владі</span> - Колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині, – ЗМІ
    Олександр Онищенко раніше продемонстрував документи, в яких йдеться про згоду здатися українській владі

    За даними «Схем», в очікуванні на призначення суду Олександр Онищенко перебуває під вартою

    Німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на два незалежних джерела у різних правоохоронних органах.

    За процедурою далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.

    В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою.

    Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання колишнього депутата.

    У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

    За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 млн.

    У розшуку в Україні Онищенко – з 2016 року. Сам Онищенко нібито перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

    Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.

    Натомість сам Онищенко нещодавно заявив, що може повернутися до України в грудні.

    Укргазвидобування суд Німеччина НАБУ Артем Ситник Олександр Онищенко адвокат допит розслідування
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