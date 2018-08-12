Антиурядова акція в Бухаресті пройшла без серйозних інцидентів



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Протестувальники у румунії

В розпал акції на площі Вікторії у Бухаресті перебувало понад 25 тисяч осіб

Друга поспіль антиурядова маніфестація завершилася в суботу, 11 серпня, перед штаб-квартирою румунського кабінету на площі Вікторії.

Про це повідомило агентство Agerpres.

Учасники протестували проти політики лівоцентристського уряду Соціал-демократичної партії і Альянсу лібералів і демократів, вимагали його відставки і проведення дострокових виборів.

За даними ЗМІ, кількість маніфестантів на площі в розпал акції налічувала понад 25 тис. чоловік.

На площі знаходилися підрозділи жандармів і поліції, а також карети «швидкої допомоги». Був затриманий один демонстрант, який намагався прорватися через оточення. 12 учасникам стало погано, їм була надана медична допомога, двоє були доставлені в лікарню.

На площі та прилеглих до неї бульварах було обмежено рух автотранспорту, люди стали розходитися приблизно о 23:00, резюмує ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що у столиці Румунії Бухаресті у суботу зібралася нова багатотисячна акція протесту проти уряду після того, як 10 серпня під час попередньої демонстрації постраждали 440 людей, серед них близько двох десятків спецпризначенців поліції.

Як відомо, правоохоронні органи Румунії у п’ятницю, 10 серпня, застосували сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

Спочатку повідомлялося, що близько 200 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали травми.

Нагадаємо, 10 серпня у Бухаресті проходив багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією.

Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Аналогічні заходи пройшли у багатьох великих містах країни.