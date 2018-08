У Бухаресті відновилися антиурядові демонстрації

Наразі не було повідомлень про інциденти під час перебігу мітингу

У столиці Румунії Бухаресті зібралася нова багатотисячна акція протесту проти уряду після того, як 10 серпня під час попередньої демонстрації постраждали 440 людей, серед них близько двох десятків спецпризначенців поліції.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

România in the heart of stupidity. People demanding more intelligent politicians #iasi #Romania #rezist #protests pic.twitter.com/1H5mojcvpn