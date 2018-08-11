У Бухаресті відновилися антиурядові демонстрації



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Протестувальник у Румунії

Наразі не було повідомлень про інциденти під час перебігу мітингу

У столиці Румунії Бухаресті зібралася нова багатотисячна акція протесту проти уряду після того, як 10 серпня під час попередньої демонстрації постраждали 440 людей, серед них близько двох десятків спецпризначенців поліції.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Наразі не було повідомлень про інциденти під час перебігу нинішнього мітингу на центральній площі міста.

Вранці медичні служби в Бухаресті повідомили, що 65 із потерпілих шпиталізували, з них дев’ять поліцейських.

Канцлер Австрії, яка нині головує в Європейському союзі, Себастіян Курц розкритикував сутички, під час яких також постраждав оператор австрійського громадського телебачення.

Також із критикою сутичок виступав раніше президент Румунії Клаус Йоханніс. Він, зокрема, засудив «брутальне» і «вкрай непропорційне» втручання поліції й заявив, що міністерство внутрішніх справ має пояснити дії спецпризначенців. Також Йоханніс звернув увагу й на насильницькі дії частини демонстрантів.

Segundo día de protestas en Rumanía contra la corrupción del gobierno socialista. La represión policial de anoche provocó la indignación de más gente. En 5 meses este gobierno que uso gases lacrimógenos tendrá la presidencia de la Comisión Europea. #rezist #muiePSD #FaraPenali pic.twitter.com/pNv4cTDOHh — Lagarder Activista (@lagarder81) 11 августа 2018 г.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Румунії у п’ятницю, 10 серпня, застосували сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

Повідомлялося, що близько 200 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали травми.

Нагадаємо, 10 серпня у Бухаресті проходив багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією.

Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Аналогічні заходи пройшли у багатьох великих містах країни.