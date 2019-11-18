Апеляційний суд залишив без змін вирок ученому-пенсіонеру, засудженому за держзраду



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85-річному вченому Мехті Логунову вирок залишили без змін - 12 років позбавлення волі за збір інформації про державні оборонні замовлення Міноборони України в інтересах Росії

Суд засудив Логунова до 12 років позбавлення волі. Обвинувачення вимагало більш жорсткого покарання - 13 років позбавлення волі. Захист вимагав виправдувального вироку

Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги на вирок 85-річному вченому Мехті Логунову, засудженому за держзраду. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційної скарги захисту. Вирок районного суду залишено без змін», - повідомили у пресслужбі Харківського апеляційного суду.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав Логунова винним у державній зраді (ч.1 ст.111 КК України) за те, що той збирав для Російської Федерації інформацію про державне оборонне замовлення, яке виконував один із наукових центрів міста на підставі угод з Міністерством оборони України.

Суд засудив Логунова до 12 років позбавлення волі. Обвинувачення вимагало більш жорсткого покарання - 13 років позбавлення волі. Захист вимагав виправдувального вироку.

Логунова Служба безпеки Ураїни затримала у серпні 2017 року. 17 серпня 2017 року глава СБУ Василь Грицак повідомив, що в Харкові затримано голову диверсійної групи російських спецслужб, який готував теракти проти українських державних і громадських діячів. Правоохоронці встановили, що «командир» одного з незаконних збройних формувань терористів був завербований представником ГРУ Генштабу ЗС РФ. Від російського куратора він отримав завдання повернутися до Харкова і сформувати диверсійну групу. Чоловікові було передано перелік українських політичних і громадських діячів, проти яких російські спецслужби дали вказівку організувати теракти.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого в Харкові співробітники української спецслужби вилучили майже кілограм вибухівки (за попередніми висновками - пластиду), п'ять електродетонаторів, пістолет із глушником, сто патронів до нього і бойовий квадрокоптер, який планувалося використовувати під час скоєння теракту. Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.