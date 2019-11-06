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    Пропагандист Вишинський знову не прибув до Києва на суд

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    <div class="alt"> <div class="alt"> <div class="alt">Кирило Вишинський&nbsp;</div> </div> </div> - Пропагандист Вишинський знову не прибув до Києва на суд
    Кирило Вишинський 
    Фото: Цензор.НЕТ

    Подільський районний суд міста Києва переніс судове засідання у справі Вишинського на 14 січня 2020 року

    Подільський районний суд Києва переніс слухання справи за підозрою керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського у державній зраді на 14 січня 2020 року.

    Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.

    За інформацією прокуратури, 6 листопада Вишинський вкотре не з'явився на судове засідання.

    «За словами сторони захисту, неявка пов'язана з перебуванням на лікуванні», - заявили у прокуратурі.

    У зв'язку з цим Подільський районний суд міста Києва переніс судове засідання на 14 січня 2020 року.

    Нагадаємо, у вересні Вишинський заявив, що його нібито госпіталізували, коли 16 вересня він повинен був з'явитися до Києва на засідання суду.

    Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.

    Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.  

    Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

    Як відомо, Вишинський після повернення в Росію став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Росія ЗМІ суд пропаганда журналіст Кирило Вишинський державна зрада
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