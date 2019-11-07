Партія Вакарчука заступилась за екс-регіонала, до якого ДБР прийшло з обшуками



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Святослав Вакарчук і Сергій Рахманін висловились на захист Володимира Макеєнка

У «Голосі» наголошують: нам є очевидним: ситуація навколо «Прямого каналу» кардинально відрізняється від ситуації навколо «112», NewsOne та інших каналів «холдингу Медведчука»

Партія «Голос» вважає неприпустимим будь-який політично вмотивований тиск на засоби інформації, оскільки свобода слова — основоположна цінність українського суспільства. Про це йдеться у спільній заяві голови партії «Голос» Святослава Вакарчука та голови фракції партії «Голос» у Верховній Раді Сергія Рахманіна, оприлюдненій у Facebook.

Таку заяву керманичі «Голосу» зробили у зв’язку з обшуками у власника телеканалу «Прямий», колишнього регіонала Володимира Макеєнка.

«Разом з тим, ми не маємо права ігнорувати явні спроби інформаційної диверсії, підігрування ворогу та навіть зради державних інтересів, що дозволяють собі деякі інформаційні канали, прикриваючись «свободою слова». Така поведінка, особливо в умовах гібридної війни, яку веде проти України ворог, підриває національну безпеку і має бути зупинена», - йдеться у заяві.

У «Голосі» наголошують: «Саме тому нам є очевидним: ситуація навколо «Прямого каналу» кардинально відрізняється від ситуації навколо «112», NewsOne та інших каналів «холдингу Медведчука».

Очільники «Голосу» зазначають, що їм невідомо про дії «Прямого каналу», які би підривали національну безпеку України. «Натомість канали «112», NewsOne та Zik регулярно здійснюють свідомі маніпуляції в інтересах Росії. І саме їм правоохоронці повинні дати відповідну оцінку. В чіткій відповідності до українського законодавства», - переконані Вакарчук і Рахманін.

«Ми визнаємо право органів слідства проводити законні дії, щодо будь-яких суб’єктів господарювання, щодо яких є обґрунтовані підозри. Але будемо уважно стежити за їх законністю, аргументацією та невтручанням у редакційну політику справжніх ЗМІ», - йдеться у заяві.

У «Голосі» наголосили: «Закони України дозволяють чітко розмежувати різні поняття:

свобода слова — це свобода слова;

економічний злочин — це економічний злочин;

державна зрада — це державна зрада.

І ніхто не має права маніпулювати цими поняттями в угоду політичній доцільності», - резюмується у заяві.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у власника телеканалу «Прямий», колишнього народного депутата Володимира Макеєнка.

Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів 6 листопада заявив, що в Україні планують запровадити відповідальність журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.