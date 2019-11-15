Суд засудив до 12 років в'язниці агента ФСБ «Диментія»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

У 2014-2019 роках агент збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об'єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації на Полтавщині та Україні в цілому

Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області засудив до 12 років в'язниці агента Федеральної служби безпеки Росії «Диментія». Про це йдеться у повідомленні пресцентра Служби безпеки України.

«Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС України був завербований у 2014 році на матеріальній підставі під тимчасово анексованому Криму. У його вербуванні брали участь співробітники так званого УФСБ РФ (управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації) в Республіці Крим та м.Севастополь Микола Путинцев і Кирило Симагін, колишні військовослужбовці СБУ, які зрадили військову присягу і перейшли на бік ворога», - сказано в ньому.

Зазначається, що у 2014-2019 роках агент, який отримав від кураторів позивний «Диментій», за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об'єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в Полтавському регіоні та Україні в цілому.

Зібрані дані розвідки він передавав російським спецслужбам через відпрацьовані канали електронного зв'язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму та Росії.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка у Кременчуці Полтавської області 18 липня.

Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Вирок набрав чинності.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину в скоєнні злочину проти засад національної безпеки України.