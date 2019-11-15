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    Суд засудив до 12 років в'язниці агента ФСБ «Диментія»

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    Суд засудив до 12 років в'язниці агента ФСБ «Диментія»
    Фото: пресцентр СБУ

    У 2014-2019 роках агент збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об'єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації на Полтавщині та Україні в цілому

    Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області засудив до 12 років в'язниці агента Федеральної служби безпеки Росії «Диментія». Про це йдеться у повідомленні пресцентра Служби безпеки України.

    «Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС України був завербований у 2014 році на матеріальній підставі під тимчасово анексованому Криму. У його вербуванні брали участь співробітники так званого УФСБ РФ (управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації) в Республіці Крим та м.Севастополь Микола Путинцев і Кирило Симагін, колишні військовослужбовці СБУ, які зрадили військову присягу і перейшли на бік ворога», - сказано в ньому.

    Зазначається, що у 2014-2019 роках агент, який отримав від кураторів позивний «Диментій», за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військові об'єкти, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в Полтавському регіоні та Україні в цілому.

    Зібрані дані розвідки він передавав російським спецслужбам через відпрацьовані канали електронного зв'язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму та Росії.

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    Суд засудив до 12 років в'язниці агента ФСБ «Диментія»
    Суд засудив до 12 років в'язниці агента ФСБ «Диментія»
    Суд засудив до 12 років в'язниці агента ФСБ «Диментія»
    Суд засудив до 12 років в'язниці агента ФСБ «Диментія»
    Фото: пресцентр СБУ

    Контррозвідники СБУ затримали чоловіка у Кременчуці Полтавської області 18 липня.

    Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

    Вирок набрав чинності.

    Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину в скоєнні злочину проти засад національної безпеки України.

    Крим МВС СБУ суд ФСБ Севастополь військові чоловік вирок державна зрада
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