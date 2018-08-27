Апеляцію захисників Савченко розглянуть вже у вересні



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Фото: Радіо Свобода Надія Савченко

За словами Шадріна, судді лише вчора отримали матеріали справи

Апеляційний суд Києва переніс на 4 вересня розгляд зміни запобіжного заходу з тримання під вартою для народного депутата Надії Савченко.

Про це 27 серпня повідомив адвокат нардепа Олександр Шадрін, пише «Українська правда».

«Суд переніс розгляд апеляції на 4 вересня у зв’язку з тим, що судді лише вчора отримали матеріали справи, і їм потрібен час для ознайомлення», - сказав Шадрін.

Адвокати Савченко подали апеляцію 7 серпня з вимогою переглянути ухвалу суду першої інстанції про відмову в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Також захист нардепа вимагає, щоб в СБУ перевірили слова Савченко про насильницькі дії щодо неї під час перебування під вартою.

Як відомо, 27 серпня Шевченківський районний суд також переніс засідання про запобіжний захід Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.