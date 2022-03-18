Apple відмовилася продавати свої новинки у Росії

Мешканцям Росії доведеться забути про нові можелі iPhone і McBook

Apple відмовилася від презентації у Росії нових моделей смартфонів iPhone SE, продаж яких стартує 18 березня. Про це повідомила компанія Apple.

18 березня стартують продажі нової моделі iPhone SE. Раніше можливість перегляду відеотрансляції презентації новинки з території РФ буде заблокована. Так само буде неможливий продаж новинок компанії Apple на російському ринку.

З початку збройного конфлікту Росії і України користувачі у Росії, які хотіли замовити продукти, такі як iPhone, iPad і Mac комп'ютери з російського сайту Apple, отримали повідомлення «Доставка в даний час не доступна».

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