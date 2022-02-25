Українців просять сповіщати про нічне пересування російської військової техніки

Генштаб ЗСУ зробив офіційну заяву

Генштаб Збройних сил України звернувся до мешканців шести областей з проханням сповіщати про нічне пересування російської військової техніки. Відповідне повідомлення українське військове керівництво зробило близько 1:30 ночі 25 лютого.

«Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей! Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей! Тільки разом переможемо!» – сказано в повідоленні Генштабу.

Як повідомляв Главком, президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.