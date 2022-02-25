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    Українців просять сповіщати про нічне пересування російської військової техніки

    Українські військові&nbsp;звернувся до мешканців шести областей. - Українців просять сповіщати про нічне пересування російської військової техніки
    Українські військові звернувся до мешканців шести областей.

    Генштаб ЗСУ зробив офіційну заяву

    Генштаб Збройних сил України звернувся до мешканців шести областей з проханням сповіщати про нічне пересування російської військової техніки. Відповідне повідомлення українське військове керівництво зробило близько 1:30 ночі 25 лютого.

    «Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей! Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей! Тільки разом переможемо!» – сказано в повідоленні Генштабу.

    Як повідомляв Главком, президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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    Теги: Росія війна Україна
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    Українців просять сповіщати про нічне пересування російської військової техніки