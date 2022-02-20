Популярні в Україні смартфони отримають Youtube без реклами. Названо моделі

Тимчасовий доступ до Youtube Premium отримають деякі власники девайсів Xiaomi – найпопулярнішої марки смартфонів в Україні

Сервіс відеохостингу Youtube розвиває партнерські відносини з Xiaomi – найпопулярнішим виробником смартфонів в Україні. Завдяки такому партнерству деякі пристрої компанії отримають безкоштовні пробні версії Youtube Premium, пише видання Gagadget.

Акція діятиме і в Україні. Поки що пропозиція діятиме для деяких нових моделей Xiaomi, до переліку яких входять:

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11.

При цьому безкоштовний доступ до преміального акаунту Youtube зможуть отримати власники пристроїв, активованих після 1 грудня 2021 року.

У рамках акції власники китайських девайсів можуть оформити безкоштовну пробну підписку Youtube Premium на три місяці (2 місяці для серії Redmi Note). Вона дозволяє дивитися відео без реклами і у фоновому режимі, а також зберігати ролики. Крім того, підписка включає Youtube Music Premium.