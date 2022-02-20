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    Популярні в Україні смартфони отримають Youtube без реклами. Названо моделі

    XIaomi співпрацюватиме з Youtube - Популярні в Україні смартфони отримають Youtube без реклами. Названо моделі
    XIaomi співпрацюватиме з Youtube
    фото: glavcom.ua

    Тимчасовий доступ до Youtube Premium отримають деякі власники девайсів Xiaomi – найпопулярнішої марки смартфонів в Україні

    Сервіс відеохостингу Youtube розвиває партнерські відносини з Xiaomi – найпопулярнішим виробником смартфонів в Україні. Завдяки такому партнерству деякі пристрої компанії отримають безкоштовні пробні версії Youtube Premium, пише видання Gagadget.

    Акція діятиме і в Україні. Поки що пропозиція діятиме для деяких нових моделей Xiaomi, до переліку яких входять:

    • Xiaomi 11T Pro;
    • Xiaomi 11T;
    • Xiaomi 11 Lite 5G NE;
    • Redmi Note 11 Pro 5G;
    • Redmi Note 11 Pro;
    • Redmi Note 11S;
    • Redmi Note 11.

    При цьому безкоштовний доступ до преміального акаунту Youtube зможуть отримати власники пристроїв, активованих після 1 грудня 2021 року.

    У рамках акції власники китайських девайсів можуть оформити безкоштовну пробну підписку Youtube Premium на три місяці (2 місяці для серії Redmi Note). Вона дозволяє дивитися відео без реклами і у фоновому режимі, а також зберігати ролики. Крім того, підписка включає Youtube Music Premium.

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    Теги: YouTube Xiaomi
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    Популярні в Україні смартфони отримають Youtube без реклами. Названо моделі