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    Путін оголосив війну Україні. Що відбувається у Хмельницькому (фото)

    Українська влада закликає громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці. - Путін оголосив війну Україні. Що відбувається у Хмельницькому (фото)

    Українська влада закликає громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці.

    фото: glavcom.ua

    Паніка сіється на тлі воєнної агресії Росії в Україну

    Станом на 12 годину дня 24 лютого у Хмельницькому спостерігаються певні панічні настрої. Як повідомляє «Главком», на вулицях обласного центру черги біля банкоматів та аптек.

    Крім цього, в окремих супермаркетах Хмельницького з полиць зникли борошно, цукор, сіль, крупи. Подекуди стоять черги людей.

    Українська влада закликає громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці.

    Як повідомляє ДСНС, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування розробили відповідні плани з організації та проведення евакуації населення. Для безпосередньої організації та проведення евакуації в усіх областях завчасно створені відповідні евакуаційні органи (евакуаційні комісії, збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації тощо).

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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    Теги: Росія війна Україна
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    Путін оголосив війну Україні. Що відбувається у Хмельницькому (фото)