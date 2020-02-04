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    Арахамія прогнозує кадрові зміни в уряді

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    Давид Арахамія: наскільки мені відомо, з нашої фракції чи партії ніхто не йде у Кабмін, але дійсно будуть якісь ротації - Арахамія прогнозує кадрові зміни в уряді
    Давид Арахамія: наскільки мені відомо, з нашої фракції чи партії ніхто не йде у Кабмін, але дійсно будуть якісь ротації

    Давид Арахамія зазначив, що він наразі не володіє інформацією про майбутніх кандидатів

    Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це він повідомив журналістам.

    «Наскільки мені відомо, з нашої фракції чи партії ніхто не йде (у Кабмін), але дійсно будуть якісь ротації», - сказав він.

    Арахамія зазначив, що уряд проводить перемовини з приводу кадрових змін і що він наразі не володіє інформацією про майбутніх кандидатів

    Як повідомлялось, у вівторок Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єрміністром - міністром розвитку громад і територій.

    Виступаючи у Верховній Раді, урядовець окреслив три напрямки роботи, яким приділятиме увагу насамперед: це — завершення децентралізації, реформи ЖКГ і будівельної сфери.

     Читайте також: Реформа уряду провалилась. ЗеКоманда здає назад
    Кабмін ЖКГ реформа кадрові зміни партії уряд Давид Арахамія
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