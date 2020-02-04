Арахамія прогнозує кадрові зміни в уряді



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Давид Арахамія: наскільки мені відомо, з нашої фракції чи партії ніхто не йде у Кабмін, але дійсно будуть якісь ротації

Давид Арахамія зазначив, що він наразі не володіє інформацією про майбутніх кандидатів

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це він повідомив журналістам.

«Наскільки мені відомо, з нашої фракції чи партії ніхто не йде (у Кабмін), але дійсно будуть якісь ротації», - сказав він.

Арахамія зазначив, що уряд проводить перемовини з приводу кадрових змін і що він наразі не володіє інформацією про майбутніх кандидатів

Як повідомлялось, у вівторок Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єрміністром - міністром розвитку громад і територій.

Виступаючи у Верховній Раді, урядовець окреслив три напрямки роботи, яким приділятиме увагу насамперед: це — завершення децентралізації, реформи ЖКГ і будівельної сфери.