В Україні через суд хочуть заборонити партію «Слуга народу»



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В Україні через суд хочуть заборонити діяльність партії «Слуга народу» Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Окружному адмінсуді Києва намагаються зобов'язати Міністерство юстиції ініціювати заборону партії «Слуга народу»

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до Міністерства юстиції, яке намагаються зобов'язати ініціювати заборону діяльності партії Слуга народу.

Про це повідомляється на сайті суду.

Повідомляється, що позивач просить визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо непроведення контролю за діяльністю партії в частині дотримання вимог закону «Про політичні партії в Україні» та свого статуту.

«Серед інших вимог позову - зобов'язати Мін'юст звернутися до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії «Слуга народу», - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

До слова, народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що з 20 депутатів «Слуги народу», які відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.

Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук.

До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.