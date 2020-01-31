За чий рахунок «слуги народу» літали в Давос: Дубінський оприлюднив звіт
15 «слугам народу» витрати повністю покрив олігарх Віктор Пінчук
Народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що з 20 депутатів «Слуги народу», які відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дубінський зазначив, що тільки четверо «слуг народу» Дмитро Наталуха, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк і Вадим Галайчук оплатили свою поїздку в Давос самостійно.
За його слова, Фонд Сороса оплатив поїздку «слузі народу» Марині Бардиній ( помічниця колишнього народного депутата від БПП Сергія Лещенка).
«Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук», - повідомив Дубінський.
Він також опублікував список нардепів від партії «Слуга народу», яким поїздку оплатив Пінчук.
Це:
- Давид Арахамія
- Олександр Корнієнко
- Олексій Жмеренецький
- Андрій Жупанин
- Дмитро Кисилевський
- Євгенія Кравчук
- Галина Михайлюк
- Юлія Овчинникова
- Роксолана Підласа
- Дмитро Припутень
- Єгор Чернєв
- Остап Шипайло
- Олена Шуляк
- Святослав Юраш
- Єлизавета Ясько
«Що цікаво, більшість скористалися допомогою Пінчука депутатів - офіційні мільйонери. Чекаємо тепер уточнених декларацій, дітки», - резюмував Дубінський.
Раніше повідомлялося, що 23 народних депутати офіційно оформили службове відрядження до Швейцарії в період Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Більшість відряджень починалися 21 січня і завершувалися 23-го. В апараті уточнили, що на жодне з цих відряджень не виділялися бюджетні кошти.
Апарат надав перелік парламентарів, які здійснили паспортно-візове оформлення документів для службових відряджень:
- Марина Бардіна («Слуга народу»)
- Леся Василенко («Голос»)
- Вадим Галайчук («Слуга народу»)
- Ярослав Железняк («Голос»)
- Олексій Жмеренецький («Слуга народу»)
- Андрій Жупанин («Слуга народу»)
- Леся Забуранна («Слуга народу»)
- Марія Іонова («Європейська солідарність»)
- Дмитро Кисилевський («Слуга народу»)
- Олена Кондратюк («Батьківщина»)
- Олександр Корнієнко («Слуга народу»)
- Наталія Королевська («Опозиційна платформа – За життя»)
- Євгенія Кравчук («Слуга народу»)
- Іван Крулько («Батьківщина»)
- Юлія Овчинникова («Слуга народу»)
- Роксолана Підласа («Слуга народу»)
- Єгор Чернєв («Слуга народу»)
- Альона Шкрум («Батьківщина»)
- Олена Шуляк («Слуга народу»)
- Святослав Юраш («Слуга народу»)
- Ярослав Юрчишин («Голос»)
- Єлизавети Ясько («Слуга народу»)
- Дмитро Наталуха («Слуга народу»)
В цьому переліку немає зокрема голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Кіри Рудик та Юлії Клименко від «Голосу», які теж їздили до Давосу.
До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.