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    За чий рахунок «слуги народу» літали в Давос: Дубінський оприлюднив звіт

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    Тільки четверо &laquo;слуг народу&raquo; оплатили свою поїздку в Давос самостійно - За чий рахунок «слуги народу» літали в Давос: Дубінський оприлюднив звіт
    Тільки четверо «слуг народу» оплатили свою поїздку в Давос самостійно

    15 «слугам народу» витрати повністю покрив олігарх Віктор Пінчук

    Народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що з 20 депутатів «Слуги народу», які відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    Дубінський зазначив, що тільки четверо «слуг народу» Дмитро Наталуха, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк і Вадим Галайчук оплатили свою поїздку в Давос самостійно.

    За його слова, Фонд Сороса оплатив поїздку «слузі народу» Марині Бардиній ( помічниця колишнього народного депутата від БПП Сергія Лещенка).

    «Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук», - повідомив Дубінський.

    Він також опублікував список нардепів від партії «Слуга народу», яким поїздку оплатив Пінчук.

    Це:

    • Давид Арахамія
    • Олександр Корнієнко
    • Олексій Жмеренецький
    • Андрій Жупанин
    • Дмитро Кисилевський
    • Євгенія Кравчук
    • Галина Михайлюк
    • Юлія Овчинникова
    • Роксолана Підласа
    • Дмитро Припутень
    • Єгор Чернєв
    • Остап Шипайло
    • Олена Шуляк
    • Святослав Юраш
    • Єлизавета Ясько

    «Що цікаво, більшість скористалися допомогою Пінчука депутатів - офіційні мільйонери. Чекаємо тепер уточнених декларацій, дітки», - резюмував Дубінський.

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    Раніше повідомлялося, що 23 народних депутати офіційно оформили службове відрядження до Швейцарії в період Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

    Більшість відряджень починалися 21 січня і завершувалися 23-го. В апараті уточнили, що на жодне з цих відряджень не виділялися бюджетні кошти.

    Апарат надав перелік парламентарів, які здійснили паспортно-візове оформлення документів для службових відряджень:

    • Марина Бардіна («Слуга народу»)
    • Леся Василенко («Голос»)
    • Вадим Галайчук («Слуга народу»)
    • Ярослав Железняк («Голос»)
    • Олексій Жмеренецький («Слуга народу»)
    • Андрій Жупанин («Слуга народу»)
    • Леся Забуранна («Слуга народу»)
    • Марія Іонова («Європейська солідарність»)
    • Дмитро Кисилевський («Слуга народу»)
    • Олена Кондратюк («Батьківщина»)
    • Олександр Корнієнко («Слуга народу»)
    • Наталія Королевська («Опозиційна платформа – За життя»)
    • Євгенія Кравчук («Слуга народу»)
    • Іван Крулько («Батьківщина»)
    • Юлія Овчинникова («Слуга народу»)
    • Роксолана Підласа («Слуга народу»)
    • Єгор Чернєв («Слуга народу»)
    • Альона Шкрум («Батьківщина»)
    • Олена Шуляк («Слуга народу»)
    • Святослав Юраш («Слуга народу»)
    • Ярослав Юрчишин («Голос»)
    • Єлизавети Ясько («Слуга народу»)
    • Дмитро Наталуха («Слуга народу»)

    В цьому переліку немає зокрема голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Кіри Рудик та Юлії Клименко від «Голосу», які теж їздили до Давосу.

    До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.

     Читайте також:
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