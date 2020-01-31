За чий рахунок «слуги народу» літали в Давос: Дубінський оприлюднив звіт



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Тільки четверо «слуг народу» оплатили свою поїздку в Давос самостійно

15 «слугам народу» витрати повністю покрив олігарх Віктор Пінчук

Народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що з 20 депутатів «Слуги народу», які відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дубінський зазначив, що тільки четверо «слуг народу» Дмитро Наталуха, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк і Вадим Галайчук оплатили свою поїздку в Давос самостійно.

За його слова, Фонд Сороса оплатив поїздку «слузі народу» Марині Бардиній ( помічниця колишнього народного депутата від БПП Сергія Лещенка).

«Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук», - повідомив Дубінський.

Він також опублікував список нардепів від партії «Слуга народу», яким поїздку оплатив Пінчук.

Це:

Давид Арахамія

Олександр Корнієнко

Олексій Жмеренецький

Андрій Жупанин

Дмитро Кисилевський

Євгенія Кравчук

Галина Михайлюк

Юлія Овчинникова

Роксолана Підласа

Дмитро Припутень

Єгор Чернєв

Остап Шипайло

Олена Шуляк

Святослав Юраш

Єлизавета Ясько

«Що цікаво, більшість скористалися допомогою Пінчука депутатів - офіційні мільйонери. Чекаємо тепер уточнених декларацій, дітки», - резюмував Дубінський.

Раніше повідомлялося, що 23 народних депутати офіційно оформили службове відрядження до Швейцарії в період Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Більшість відряджень починалися 21 січня і завершувалися 23-го. В апараті уточнили, що на жодне з цих відряджень не виділялися бюджетні кошти.

Апарат надав перелік парламентарів, які здійснили паспортно-візове оформлення документів для службових відряджень:

Марина Бардіна («Слуга народу»)

Леся Василенко («Голос»)

Вадим Галайчук («Слуга народу»)

Ярослав Железняк («Голос»)

Олексій Жмеренецький («Слуга народу»)

Андрій Жупанин («Слуга народу»)

Леся Забуранна («Слуга народу»)

Марія Іонова («Європейська солідарність»)

Дмитро Кисилевський («Слуга народу»)

Олена Кондратюк («Батьківщина»)

Олександр Корнієнко («Слуга народу»)

Наталія Королевська («Опозиційна платформа – За життя»)

Євгенія Кравчук («Слуга народу»)

Іван Крулько («Батьківщина»)

Юлія Овчинникова («Слуга народу»)

Роксолана Підласа («Слуга народу»)

Єгор Чернєв («Слуга народу»)

Альона Шкрум («Батьківщина»)

Олена Шуляк («Слуга народу»)

Святослав Юраш («Слуга народу»)

Ярослав Юрчишин («Голос»)

Єлизавети Ясько («Слуга народу»)

Дмитро Наталуха («Слуга народу»)

В цьому переліку немає зокрема голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Кіри Рудик та Юлії Клименко від «Голосу», які теж їздили до Давосу.

До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.