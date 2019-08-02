Арештований російський зенітно-ракетний комплекс С-125 «Пєчьора» передали ЗСУ



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ЗРК С-125 призначений для оборони найважливіших адміністративних, промислових і військових об'єктів від ударів всіх типів засобів повітряного нападу Фото: ГПУ

Раніше ЗРК С-125 незаконно ввезли в Україну та планували поставити озброєння до держави Еритрея

Міністерству оборони України був переданий арештований зенітно-ракетний комплекс Російської Федерації С-125 «Пєчьора».

Про це 2 серпня повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

Як зазначалося раніше, слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

Слідством установлено, що у період 2007-2010 років службові особи ВАТ «Рособоронекспорт» (Російська Федерація), за попередньою змовою з іншими особами, вчинили незаконне переміщення через митний кордон України зенітно-ракетного комплексу С-125 «Пєчьора» разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д, у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням.

«Зазначене озброєння посадовці Російської Федерації планували поставити до держави Еритрея, стосовно якої Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй введено ембарго», - заявили в ГПУ.

У січні 2019 року зазначений комплекс озброєння був виявлений в одному зі складських приміщень у місті Миколаєві.

«У кримінальному провадженні зазначені 36 зенітних ракет із супутнім обладнанням та іншим озброєнням вилучені в ході обшуку як предмет контрабанди, визнані речовими доказами та ухвалою слідчого судді на них накладено арешт», - повідомили в ГПУ.

27 березня на засіданні уряду за участю Генерального прокурора Юрія Луценка та заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Анатолія Матіоса прийнято рішення про передачу всього вищевказаного озброєння Міністерству оборони України для подальшого розпорядження.

«Після завершення проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, на виконання рішення Кабінету Міністрів України озброєння передається до Збройних Сил України, які отримають на бойове чергування сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону», - заявили в ГПУ.

ЗРК С-125 призначений для оборони найважливіших адміністративних, промислових і військових об'єктів від ударів всіх типів засобів повітряного нападу, що летять на гранично малих і середніх висотах. Забезпечує ураження бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників, літаків багатоцільового призначення і крилатих ракет з ефективною поверхнею розсіювання 0,2 кв м і більше.

Зенітна керована ракета 5В27Д зі збільшеною швидкістю польоту дозволяє ввести обстріл цілей «навздогін».