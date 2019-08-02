Бойовики тримають танки на Донбасі у заборонених місцях – ОБСЄ
У звіті зазначається, що озброєння розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання
Безпілотники СММ ОБСЄ знову зафіксували реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки, розміщені в окупованих районах Донбасу з порушенням Мінських домовленостей.
Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.
«31 липня БПЛА СММ далекого радіуса дії зафіксував 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗО; БМ-21) на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська)», - йдеться в розділі «Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення».
У звіті зазначається, що все це озброєння було розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.
Раніше місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.