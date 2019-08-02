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    Бойовики тримають танки на Донбасі у заборонених місцях – ОБСЄ

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    Бойовики тримають танки на Донбасі у заборонених місцях – ОБСЄ

    У звіті зазначається, що озброєння розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання

    Безпілотники СММ ОБСЄ знову зафіксували реактивні системи залпового вогню, танки та артилерійські установки, розміщені в окупованих районах Донбасу з порушенням Мінських домовленостей.

    Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.

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    «31 липня БПЛА СММ далекого радіуса дії зафіксував 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗО; БМ-21) на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська)», - йдеться в розділі «Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення».

    Того ж таки дня безпілотник СММ далекого радіуса дії зафіксував на полігоні біля Міусинська 11 танків невстановленого типу, 8 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика» 122 мм), 13 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) та зенітний ракетний комплекс 9К35 «Стріла-10».

    У звіті зазначається, що все це озброєння було розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання.

    Раніше місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

     

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