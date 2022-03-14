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    Арестович прокоментував вибух на Оболоні: про свідомий обстріл Києва не йдеться

    &nbsp;Арестович: &laquo;Це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд&raquo; - Арестович прокоментував вибух на Оболоні: про свідомий обстріл Києва не йдеться
     Арестович: «Це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд»

    «Або шалений російський артилерист вирішив помститися, або це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська»

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що влучання артилерійського снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва було випадковістю.

    «Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Києва чи щось таке. Тим більше, що це одиночні снаряди. Або шалений російський артилерист вирішив помститися, або це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська», – заявив Арестович в ефірі телемарафону у понеділок.

    Як повідомлялося, внаслідок влучання артилерійського снаряда в багатоповерховий будинок в Оболонському районі Києва в понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та займання квартир на 3-4 поверхах. Пожежу було ліквідовано о 07:58. Станом на 07:40 виявлено тіло одного загиблого, трьох осіб госпіталізовано, дев'ятьом особам надано допомогу на місці.

    Теги: Київ війна обстріл будинок Олексій Арестович
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    Арестович прокоментував вибух на Оболоні: про свідомий обстріл Києва не йдеться