Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)

У понеділок, 14 березня, в Оболонському районі Києва в дев’ятиповерховий житловий будинок влучив артилерійський снаряд. Унаслідок влучання сталося часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та займання квартир на 3 та 4 поверхах. Станом на 07:40 виявлено тіла двох загиблих осіб, повідомили в ДСНС.

Також троє осіб госпіталізовано, дев'ятьом особам допомога надана на місці.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають.

«Судячи з усього п’яні покидьки просто розважались стріляючи по спальним районам Києва», – прокоментував подію радник МВС Антон Геращенко.