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    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)

    У будинок на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд - Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    У будинок на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд
    фото: ДСНС

    Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають

    У понеділок, 14 березня, в Оболонському районі Києва в дев’ятиповерховий житловий будинок влучив артилерійський снаряд. Унаслідок влучання сталося часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та займання квартир на 3 та 4 поверхах. Станом на 07:40 виявлено тіла двох загиблих осіб, повідомили в ДСНС.

    Також троє осіб госпіталізовано, дев'ятьом особам допомога надана на місці.

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    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають.

    «Судячи з усього п’яні покидьки просто розважались стріляючи по спальним районам Києва», – прокоментував подію радник МВС Антон Геращенко.

    Теги: МВС Київ Антон Геращенко обстріл Київщина будинок
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    Обстріл багатоповерхівки в Києві. Є загиблі та поранені (фото, відео)