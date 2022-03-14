Розпочався четвертий тур переговорів між Росією та Україною

Держави намагатимуться домовитися про припинення вогню

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про старт четвертого раунду переговорів між Україною і Росією.

«Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і віддає собі звіт у всій безглуздості своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19–денне насильство над мирними містами – правильний вибір стратегії», – сказав Подоляк.

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Як відомо, Зеленський пропонує Путіну зустрітись у Єрусалимі.

Нагадаємо, Євросоюз анонсував нові санкції проти Росії у найближчі години – ЗМІ.

Також Шольц і Макрон поговорили з Путіним і зателефонували Зеленському.

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