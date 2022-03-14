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    Розпочався четвертий тур переговорів між Росією та Україною

    Розпочався четвертий тур переговорів між Росією та Україною

    Держави намагатимуться домовитися про припинення вогню

    Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про старт четвертого раунду переговорів між Україною і Росією.

    «Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і віддає собі звіт у всій безглуздості своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19–денне насильство над мирними містами – правильний вибір стратегії», – сказав Подоляк.

    Як відомо, Зеленський пропонує Путіну зустрітись у Єрусалимі.

    Нагадаємо, Євросоюз анонсував нові санкції проти Росії у найближчі години – ЗМІ.

    Також Шольц і Макрон поговорили з Путіним і зателефонували Зеленському.

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    Теги: Росія війна Україна радник Михайло Подоляк
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    Розпочався четвертий тур переговорів між Росією та Україною