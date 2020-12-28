Нідерландські археологи знайшли зброю з людських кісток, якій 11 тисяч років

Знайдену зброю мисливці створили у кінці останнього льодовикового періоду

Археологи виявили зброю з людських кісток, створене мисливцями з кам'яного віку близько 11 тисяч років. Про це повідомляє Live Science.

Зброя належала мисливцям-збирачам з Доггерланд, масив суші який зараз затоплений у Північному морі, він колись з'єднував Європу з Великобританією. У кінці останнього льодовикового періоду, коли рівень моря був нижче, ділянка суші був заселений людьми і тваринами. Попри те, що цих людей давно немає, їх артефакти, у тому числі кістяну зброю, часто виносить на берег у Нідерландах.

Аналіз 10 кістяних наконечників показав, що 8 з них були зроблені з кісток і рогів благородного оленя (Cervus elaphus), а ще 2 – з людської кістки.

«Ми очікували знайти оленів, але людей?! Я навіть не міг собі уявити, щоб серед них були люди», – говорить провідний дослідник з Лейденського університету в Нідерландах Джоаннес Деккер.

Фото: Journal of Archaeological Science: Reports (2020)

Залишається загадкою, чому знайдені наконечники були вирізані з людської кістки. Мабуть, практичних причин цього не було, оскільки людські кістки було важче дістати, ніж останки оленів. Також людська кістка була набагато гіршим матеріалом, ніж, наприклад, оленячі роги.

«Ймовірно, існували культурні правила щодо того, які матеріали використовувалися для виробництва наконечників. Ми думаємо, що це був свідомий вибір, який має відношення до особистості людей, чиї кістки були взяті для зброї», – відзначає вчений.

Радіовуглецеве датування показало, що кістяна зброя датується періодом від 8 до 11 тисячів років – епоха мезоліту або середній кам'яний вік.

Поки вчені не знають, наскільки була поширена зброя з людських кісток у Доггерланд. Також неясно, з яких саме кісток створювали зброю, але одні з найдовших кісток у ногах або руках підійшли б для цього.

Також вчені припускають, що кістки були оброблені незабаром після смерті людини, так їх вирізати набагато легше, ніж сухі і тендітні.

Використання таких матеріалів для зброї дуже рідкісне явище, але не унікальне. Воїни Нової Гвінеї використовували кинджали, зроблені зі стегнових людських кісток, що належали важливим персонам.

Нагадаємо, що в Єрусалимі хлопчик знайшов золоту намистину, якій три тисячі років.