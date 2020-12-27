  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом

    • Розсилка
    Сліди їжі віком майже дві тисячі років були знайдені у деяких глибоких глиняних посудинах, які містили гарячі страви - У Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом
    Сліди їжі віком майже дві тисячі років були знайдені у деяких глибоких глиняних посудинах, які містили гарячі страви
    Фото: Pompeii Archaeological Park

    Знахідку було розкопано у ще не відкритій для відвідувачів зоні археологічного парку

    Археологи знайшли у Помпеях руїни античного магазину, який продавав готову їжу та напої.

    Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

    «Сліди їжі віком майже дві тисячі років були знайдені у деяких глибоких глиняних посудинах, які містили гарячі страви, що опускалися продавцем на прилавок із круглими отворами. Передня частина прилавку була прикрашена яскравими кольоровими фресками, деякі з яких зображували тварин, з яких були виготовлені страви, приміром, курей й двох качок, підвішених за лапи», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що знахідку було розкопано у ще не відкритій для відвідувачів зоні археологічного парку Помпей.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом
    У Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом
    У Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом
    У Помпеях знайшли античний кіоск з фаст-фудом
    Фото: Pompeii Archaeological Park

    У місті Помпеї, розташованому за 23 км від Неаполя, в 1 ст. до нашої ери проживало близько 13 000 людей, коли виверження вулкану поховало його під попелом, камінням і пилом. Пам’ятка входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

    «Археологи також знайшли прикрашений бронзовий келих, який називається патера, керамічний посуд, в якому готували печені й супи, а також винні фляги й амфори», – зауважує видання. 

    Хоча руїни подібних магазинів знаходили на території колишньої Римської імперії й раніше, вперше його виявили у майже повністю збереженому стані.

    Нагадаємо, житель Київщини знайшов у полі сокиру, якій понад 5 тисяч років.

    Теги: ЮНЕСКО культура археологія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies