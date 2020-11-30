У Єрусалимі хлопчик знайшов золоту намистину, якій три тисячі років

Намистина схожа на артефакти часів Першого Храму

Дев'ятирічний Біньямін Мілт знайшов древню намистину в Єрусалимі на Храмовій горі. Дослідники кажуть, що артефакт виробили приблизно три тисячі років тому.

Про це повідомили дослідники, пише The Jerusalem Post.

Намистину у формі квітки, зроблену з маленьких золотих гранул, хлопчик знайшов, просіваючи ґрунт. Вона так добре збереглася, що коли хлопець приніс її до археолога, той спочатку сприйняв знахідку за «невідомий сучасний об’єкт».

Лише під час сортування знайдених предметів археолог згадав, що намистина схожа на артефакти часів Першого Храму, які вже зустрічалися йому раніше.

Дослідники відзначають, що золоті вироби цього періоду зустрічаються вкрай рідко, оскільки тоді золото було лише рафінованим, зі значними домішками срібла.

Подібні намистини знаходили й раніше в кількох інших місцевостях по всьому Ізраїлю. Вони належали до різних періодів, причому переважна більшість походила з епохи Залізного віку (XII-VI століття до н.е.).

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