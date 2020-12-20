У Румунії у печері знайшли унікальних отруйних тварин

У токсичній печері були виявлені рідкісні отруйні тварини

У надрах сучасної Румунії 5 мільйонів років тому утворилась замкнена екологічна система з печер, заповнених отруйними газами. Дослідники, які не можуть провести там багато часу, щоразу відкривають нові види. Про це пише Science Alert.

Печера Мовіле, до її відкриття у 1986 році, була відрізана від зовнішнього світу протягом щонайменше 500 тис. років. Вона розташована всього за кілька кілометрів від узбережжя Чорного моря й має унікальну екосистему з власними водами.

Атмосфера печери містить високу концентрацію вуглекислого газу, сірководню та метану, тому замість звичного для поверхні Землі фотосинтезу у печері переважає процес хемосинтезу – бактерії отримують енергію шляхом окиснення аміаку та сірководню.

Нагадаємо, що у Болівії виявили нові види тварин та рослин, яких не бачили десятки років.