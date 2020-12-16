У Шотландії у сигарній коробці знайшли 5000-річну реліквію з Великої піраміди

Коробка для сигар, у якій зберігався артефакт із піраміди Хеопса. Понад 70 років він вважався зниклим

Досі цей артефакт – один із трьох, знайдених у піраміді Хеопса – вважався загубленим

Помічниця куратора колекції Абердинського університету (Шотландія) Абір Еладані випадково знайшла єгипетський артефакт віком 5000 років: він лежав у коробці для сигар. Про це пише CNN

У 1872 році британський інженер Веймман Діксон під час дослідження піраміди Хеопса — єдиного стародавнього чуда світу, що збереглося дотепер, – знайшов три артефакти, які нині називають «Діксоновими реліквіями».

Дві з них – м’яч і гачок – нині перебувають у Британському музеї. А третя – шматок кедрового дерева – вважалася зниклою останні 70 років. Навіщо вона була потрібна стародавнім єгиптянам, ми не знаємо й досі. Але її дослідження могло б допомогти дізнатися більше про ті часи.

У 2001 році виявили свідчення того, що згаданий шматок дерева у 1946-му передала фонду Абердинського університету донька Джеймса Ґранта – знайомого Діксона, із яким він разом досліджував піраміду Хеопса. Але відтоді про нього не було відомо.

Піраміда Хеопса, одне із семи стародавніх чудес світу, розташована на західному березі Нілу/Фото: Berthold Werner / Wikimedia Commons

Знайти загублений артефакт випадково вдалося помічниці куратора колекції артефактів Абердинського музею Абір Еладані. За збігом обставин, вона сама родом із Єгипту й десять років працювала там у музеї.

Дівчина переглядала експонати азійської колекції і випадково виявила там коробку для сигар, на кришці якої намальований колишній прапор її країни. У переліку експонатів азійської колекції коробки не було – але знайшлася вона в єгипетській.

«Колекція університету численна – десь сотні тисяч експонатів. Тож шукати його (артефакт – ред.) було наче пошук голки в копиці сіна. Повірити не могла, коли зрозуміла, що ховалося всередині тієї невинної на вигляд коробки», – ділиться враженнями Еладані.

Працівниця Аберденського університету Абір Еладані, яка знайшла артефакт із піраміди Хеопса, що вважався загубленим/Фото: University of Aberdeen

Аналіз шматочка кедрового дерева показав, що він відколовся від більшого шматка, який на початку 1990-х виявили в недоступному для людей місці в піраміді Хеопса. Дерево росло десь у проміжку між 3341 і 3094 роками до нашої ери – це десь на пів століття до відомої нам дати зведення піраміди Хеопса.

А це означає, що, скоріш за все, «Діксонові реліквії» використовувалися під час зведення піраміди, а не були, приміром, залишені там пізніше. І тепер науковці мають ще одну зачіпку у дослідженні того, як саме стародавні єгиптяни звели найбільшу піраміду в історії.

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