Ар’єв наостанок заявив, що глибоко розчарований дискредитованою ПАРЄ



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Ар’єв заявив, що йому неймовірно шкода бачити руйнацію ПАРЄ Фото: Facebook Наталки Фіцич

«Українська делегація витримала - не витримала Рада Європи», - зауважив нардеп Володимир Ар’єв

Голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що сьогодні його останній день в ПАРЄ, і йому «неймовірно шкода бачити руйнацію організації, до якої прийшов в 2013 з надією», а тепер залишає «з глибоким розчаруванням».

Про це він написав 26 червня у Facebook.

«Понад 5 років ми тримали агресора, злочинців поза межами ПАРЄ. Весь час їх намагалися повернути різними шляхами: тиснули, шантажували. Українська делегація витримала - не витримала Рада Європи. Дуже і дуже дякую всім колегам з української делегації за спільні битви і перемоги, дякую за гідне протистояння несправедливості до кінця. Ви чудові! Краща команда, яка багато разів зробила неможливе», - зазначив нардеп.

«Це мій останній день в ПАРЄ. Наступна Верховна Рада вирішить сама, чи брати участь в роботі дискредитованої організації. Мені просто неймовірно шкода бачити руйнацію організації, до якої я прийшов в 2013 з надією, а тепер залишаю з глибоким розчаруванням», - підкреслив Ар’єв.

Він зауважив, що Україні «ще не раз доведеться битися за демократичні цінності».

«Ми робитимемо це, можливо, затятіше старих демократій, яким матеріальне стале важливіше моральних принципів. Нам доведеться стати свідками підйомів і падінь. Але правда переможе у війні, навіть якщо битву виграє брехня. Нова реальність неодмінно зробить нас сильнішими. І дякую вам всім за підтримку. Слава Україні!» - написав Ар’єв.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

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