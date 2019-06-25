Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ



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Зеленський повідомив, що минулого тижня особисто обговорював питання повернення російської делегації з президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини

Зеленський повідомив, що розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації

Президент Володимир Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ. Нарешті сьогодні, 25 червня, він заявив, що «розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський повідомив, що минулого тижня особисто обговорював питання повернення російської делегації з президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини.

«Намагався переконати пана Макрона та пані Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше», - написав Зеленський.

Президент подякував українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця.

Зеленський зауважив, що головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей. «Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні», - написав він.

Також Зеленський додав, що дуже хоче побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею – організацію, яка 70 років захищає верховенство права у Європі, – відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків.

«Нагадую, що саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права. З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя», - заявив президент.

Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

Як повідомлялося, Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.