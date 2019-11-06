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    Ар’єв прокоментував обшуки у Pizza Veterano: Йде цілеспрямоване цькування захисників України

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    Народний депутат з фракції &laquo;Європейська солідарність&raquo; Володимир Ар&rsquo;єв - Ар’єв прокоментував обшуки у Pizza Veterano: Йде цілеспрямоване цькування захисників України
    Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв

    Політик впевнений, що атака на ветеранський бізнес має конкретну мету

    Обшуки у приміщенні піцерії «Ветерано» цілком логічно вкладаються у події останнього місяця. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв у своєму відеоблозі.

    «Перше – заява представниці «Слуги народу» Галини Третьякової про те, що учасники бойових дій «проїдають» державну допомогу і воюють заради  пільг. Наступне – відведення української армії з позицій, які були відвойовані ціною життя і здоров’я українських героїв – і на фоні цього відверто хамська поведінка  Зеленського, який у стилі «тітушки» спілкувався з добровольцями. Далі – відкриття справ проти українських моряків, звільнених з полону. І ось – обшуки у підприємстві, яке було створене для того, щоб давати ветеранам надію і перспективу на реалізацію у цивільному житті», - наголосив депутат.

    Ар’єв впевнений, що це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища.

    Раніше повідомлялося, що 5 листопада в піцерії Pizza Veterano на Софіївській, 8 у центрі Києва стався обшук. Про це повідомив засновник Veterano Group Леонід Остальцев.

    У холдинг Veterano Group входять піцерія Pizza Veterano, ресторан Veterano Resto, мережа кав'ярень Veterano Coffee, випічка Veterano Brownie, охоронна фірма Veterano Guard, таксі Veterano Cab. У цьому бізнесі працюють ветерани АТО на Донбасі.

    обшук АТО Європейська солідарність депутат ветеран бізнес ресторан
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