Ар’єв прокоментував обшуки у Pizza Veterano: Йде цілеспрямоване цькування захисників України



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Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв

Політик впевнений, що атака на ветеранський бізнес має конкретну мету

Обшуки у приміщенні піцерії «Ветерано» цілком логічно вкладаються у події останнього місяця. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв у своєму відеоблозі.

«Перше – заява представниці «Слуги народу» Галини Третьякової про те, що учасники бойових дій «проїдають» державну допомогу і воюють заради пільг. Наступне – відведення української армії з позицій, які були відвойовані ціною життя і здоров’я українських героїв – і на фоні цього відверто хамська поведінка Зеленського, який у стилі «тітушки» спілкувався з добровольцями. Далі – відкриття справ проти українських моряків, звільнених з полону. І ось – обшуки у підприємстві, яке було створене для того, щоб давати ветеранам надію і перспективу на реалізацію у цивільному житті», - наголосив депутат.

Ар’єв впевнений, що це дуже схоже на цілеспрямовану кампанію для провокування ветеранського середовища.

Раніше повідомлялося, що 5 листопада в піцерії Pizza Veterano на Софіївській, 8 у центрі Києва стався обшук. Про це повідомив засновник Veterano Group Леонід Остальцев.

У холдинг Veterano Group входять піцерія Pizza Veterano, ресторан Veterano Resto, мережа кав'ярень Veterano Coffee, випічка Veterano Brownie, охоронна фірма Veterano Guard, таксі Veterano Cab. У цьому бізнесі працюють ветерани АТО на Донбасі.