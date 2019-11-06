Із проєкту Держбюджету за день кудись зникли 15 млрд – Гончаренко



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Народний депутат з фракції «Європейська солідарність», член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко

Нардеп підкреслив, що це або свідома маніпуляція, або груба фахова помилка, неприпустима для уряду технократів

Із проекту державного бюджету на 2020 рік, який у вівторок до другого читання презентував прем’єр-міністр Олексій Гончарук, до вечора кудись зникли 15 мільярдів гривень видатків. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність», член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

«На презентації бюджету Гончарук заявив, що видаткова частина українського бюджету складе 1 трильйон 195 мільярдів гривень. А в поданому до Верховної Ради документі зазначено чорним по білому, що видаткова частина – 1 трильйон 180 мільярдів гривень.

Тобто з 11.00 (час презентації) до 21.30 (коли проект бюджету нарешті з’явився на сайті Верховної Ради) фінансовий кошторис країни «всох» на 15 мільярдів гривень», – зазначив народний депутат.

Олексій Гончаренко підкреслив, що це або свідома маніпуляція, або груба фахова помилка, неприпустима для уряду технократів.

Зазначимо, що Гончарук не підтримує емісію грошей та вважає, що вона лише забирає гроші з кишень платників податків.

Крім того Гончарук повідомив, що наступного року пенсії зрозстуть, але не набагато.

Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини.

Крім того Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання.