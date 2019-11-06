У київській Pizza Veterano, заснованій ветеранами АТО, відбувся обшук (відео)



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Під час обшуку нічого незаконного знайдено не було

5 листопада в піцерії Pizza Veterano на Софіївській, 8 у центрі Києва стався обшук. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник Veterano Group Леонід Остальцев.

«Неприємно про це говорити але краще я розкажу ніж хтось перекрутить. Записую це відео виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформпросторі. Сьогодні у піцерії на Софіівській, 8 був обшук. Ухвалу на цей обшук надав найчесніший і найсправедливіший суд світу - Печерський», - розповів він у своєму відеозверненні.

За словами Остальцева, його помічник Дмитро Терещенко подзвонив йому о 8 ранку і розповів, що в квартирі, де він прописаний і де живе його матір, виламують двері. Виявилося, що згідно з постановою Печерського суду «ніяких звинувачень немає, але є підозра, що Діма може бути причетний до замаху на вбивство в Івано-Франківській області у справі Влада Грищенка».

З'ясувалося, що згідно з постановою суду дозволено проводити обшуки у всіх приміщеннях на вул. Софійській, 8.

За словами Остальцева, під час обшуку нічого незаконного знайдено не було. «Вилучили маленький подарунковий кинджал, великий красивий тесак «Рембо», в нашому сейфі знайшли два патрони 223, мої патрони, куплені офіційно... І забрали iPhone 8, який я повинен був продати, моєї колишньої дружини», - написав він.

Також під час обшуку забрали і гвинтівку, оформлену на помічника Остальцева Дмитра Терещенка.

«На виході маємо: ніяких звинувачень до Діми немає, ніяких звинувачень до Veterano немає, нічого вони не знайшли, просто неприємно», - сказав Остальцев.

У холдинг Veterano Group входять піцерія Pizza Veterano, ресторан Veterano Resto, мережа кав'ярень Veterano Coffee, випічка Veterano Brownie, охоронна фірма Veterano Guard, таксі Veterano Cab. У цьому бізнесі працюють ветерани АТО на Донбасі.