Комітет виборців назвав лідерів фракцій, які провалюють роботу в Раді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Давида Арахамії («Слуга Народу») досить низькими є показники відвідування пленарних засідань Ради

Найвищі результати роботи серед лідерів фракцій в Артура Герасимова та Ірини Геращенко із «Європейської солідарності»

Комітет виборців України проаналізував роботу лідерів парламентських фракцій у Верховній Раді. До уваги було взято такі показники як участь в голосуваннях ВРУ, відвідування пленарних засідань ВРУ та відвідування засідань парламентських комітетів.

За даними КВУ окремі лідери фракцій фактично провалюють роботу за окремими напрямками.

Так, Юрій Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабінович (ОПЗЖ), Юлія Тимошенко («Батьківщина») майже не відвідують засідання комітету та мають низькі показники участі в голосуваннях ВРУ. За час роботи ВРУ відбулося 1034 голосування, із яких Бойко взяв участь лише в 9%, Рабінович – 4%, Тимошенко – 31%. Також Бойко був присутній лише на 1 із 4 засідань комітету (ще одне пропустив через відпустку), Рабінович також відвідав лише 1 із 4 засідань комітету, Тимошенко – лише 3 із 12.

У Давида Арахамії («Слуга Народу») досить низькими є показники відвідування пленарних засідань ВРУ. За даними електронної реєстрації нардеп був присутній лише на половині засідань – 16 із 31. При цьому взяв участь в 71% голосувань, що є високим показником.

Досить низькими є показники голосувань в Сергія Рахманіна із «Голосу» - взяв участь в 55% голосувань. При цьому був присутній на 26 із 31 засідань Ради.

Найвищі результати роботи серед лідерів фракцій в Артура Герасимова та Ірини Геращенко із «Європейської солідарності». А. Герасимов взяв участь в 73% голосувань Ради (найвищий результат), відвідав 29 із 31 засідань Ради та був присутній на 7 із 8 засідань Комітету. І. Геращенко взяла участь в 65% голосувань Ради, відвідала всі засідання Ради (31 із 31) та всі засідання комітету (2 з 2).

Уточнення: дані щодо присутності на засіданнях комітету відсутні щодо Давіда Арахамії та Сергія Рахманіна через технічні проблеми в роботу комітету з питань нацбезпеки, до якого вони входять, внаслідок чого така інформація не доступна. Щодо решти лідерів фракцій всі дані доступні.