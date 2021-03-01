Арсен Аваков просить віддати МВС приміщення Інституту фізіології: хоче розмістити там особовий склад

Поліція хоче отримати готове приміщення на Липках, а не добудовувати багатоповерхівку на Лівому березі

Міністр внутрішніх справ України звернувся до Національної академії наук з проханням передати на баланс МВС 16-поверхову будівлю Інституту Фізіології на Липках. Як повідомляє в Telegram-каналі журналіст Сергій Лещенко, 16-поверховий лабораторний корпус інституту розміщений на вулиці Академіка Богомольця неподалік від будівлі міністерства.

Лист міністра внутрішніх справ до керівництва Національної академії наук

В цьому корпусі працює вісім відділів Інституту, унікальний електронний мікроскоп і два поверхи займає віварій.

Також тут проводяться міжнародні конференції, тут зроблені світового рівня відкриття, наприклад, створена система перфузії клітини. При цьому міністр пише, що: «поліція гостро потребує додаткових будівель для розміщення особового складу».

Столичні громадські активісти звертають увагу на те, що 10 травня 2018 року Кабінет міністрів вже передав від Нафтогазу до Національної поліції 17-поверхову недобудовану висотку біля метро Лівобережна. За об‘ємом вона втричі більша за будівлю Інституту фізіології. Проте, за останні 3 роки жодних робіт в будинку на Лівобережній не розпочато.

«Звісно, інститут Фізіології виглядає вигідним рішенням. І близько до головного офісу МВС і ремонт не треба робити. Можна відразу заїзджати. Але державі такий фінт дешево не обійдеться. Величезні кошти доведеться заплатити за перенесення і облаштування Інституту в нових приміщеннях», – пише лідер громадської організації «Рада з урбаністики Києва» Віталій Селик.

Раніше стало відомо, що міністр Арсен Аваков звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про надання додаткових 123,6 млн грн із Фонду боротьби з Covid-19 на доплати працівникам структур МВС.