У Нацполіції з’явиться військова служба капеланства - Аваков



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Арсен Аваков пообіцяв створити у Нацполіції військову службу капеланства Фото: Facebook МВС

Військове капеланство нині створене у Нацгвардії і Державній прикордонній службі

Незабаром буде військова служба капеланства з’явиться у Національній поліціії України. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час зустрічі з капеланами силових структур США, ідеться у повідомленні пресслужби МВС.

Нині служба військового духовенства створена у Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Міністр підкреслив, що багато працівників органів системи МВС є учасниками бойових дій. В умовах війни на сході і майбутнього миру роль церков дуже сильна.

«У Нацгвардії впроваджено структуру капеланського служіння, яка відповідає структурі більшості військових формувань багатьох країн світу. Ми ввели у батальйонах штатні посади військових священників. На випадок, коли гвардієць виконує бойові завдання у польових умовах, ми розробили та виготовили мобільний комплекс духовної підтримки», ‑ сказав Арсен Аваков.

За словами чиновника, такої допомоги потребують не тільки бійці Національної гвардії. «В середньому, поліцейський стає свідком близько 200 критичних ситуацій за свою кар’єру. Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, саме тому капеланська діяльність буде розширена у тому числі й на поліцію», ‑ сказав Арсен Аваков.

Він наголосив на необхідності створювати групи професійної консультації, мережі капеланів, які завжди будуть готові прийти на допомогу. «Потрібно також підвищувати обізнаність працівників з цього питання і створювати доступні програми для підтримки психічного здоров’я», ‑ зауважив очільник МВС.

Своєю чергою, капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланстава в Україні, ідеться в повідомленні. Вони також поділилася досвідом своєї країни і розповіли про програму підтримки поліцейських Peer support. Вона полягає в тому, що одні поліцейські можуть довіритися іншим. У рамках програми було створено неформальні групи і мережі родин поліцейських, щоб вони могли ділиться власним досвідом і шукати підтримки серед тих, хто їх якнайкраще розуміє. З належною підготовкою і навчанням, групи Peer Counseling можуть самі долати свої проблеми в межах спільноти.