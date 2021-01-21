Аваков попросив ще понад 126 млн грн з Covid-фонду на доплати у МВС

Кошти планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% зарплати медичним та іншим працівникам, які задіяні у медзакладах МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у грудні грудня 2020 року звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням про надання додаткових 123,6 млн грн із Фонду боротьби з Covid-19 на доплати працівникам структур МВС.

Про це йдеться у листі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

У листі згадується, що згідно з постановою Кабінету міністрів України № 485, для системи Міністерства внутрішніх справ України вже було виділено кошти в сумі 4,6 млрд грн. 171,1 млн грн із них було передбачено для апарату МВС, та 103,8 млн грн – для Державної прикордонної служби. Зі слів Авакова, станом на кінець листопада 2020 року вже було використано майже всі ці кошти – 99,2% та 98% відповідно.

У зверненні також йдеться про те, що кошти в сумі 126,3 млн грн планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги хворим на Covid-19 у закладах охорони здоров’я МВС, а також на виплату доплати в розмірі 50% грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

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Згідно з наведеними у листі МВС розрахунків, зазначені кошти зможуть отримати 4480 працівників закладів охорони здоров’я МВС, оклад яких у середньому становить 11,39 тис грн, тобто доплати складуть 5,69 тис грн. Окрім того, кошти отримають працівники Даржприкордонслужби, які отримують в середньому 10,9 тис грн на місяць – відповідно, доплати складатимуть 5,45 тис грн.

Нагадаємо, на початку вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже звертався з листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярдів гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.

Крім того, в кінці травня МВС також зверталось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання близько 2,6 мільярдів на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину, і пізніше отримало запитувані кошти.