Хто замінить Авакова на посаді міністра внутрішніх справ?
Аваков - це останній міністр Майдану і останній «дорослий в кімнаті»
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Моя позиция по Авакову предельно простая.
Я никогда ему не прощу, что он на выборах поддержал Зеленского.
Я никогда ему не прощу, что сейчас по делу Шеремета сидят невинные люди. Думаю, он и сам уже это понимает, но боится себе признать, что его тупо подставили.
НО! Никто не может мне дать ответ: кто вместо него?
Очередной друг детства Зеленского? Очередная Венедитова? Очередной Бибиков?
При таком раскладе я ни секунды не сомневаясь выберу черта Аваков.
И еще. Чёрт Аваков - это последний министр Майдана, это последний «взрослый в комнате» и это единственный человек во власти, кто заступился за Таню Черновол.
Поэтому, при всей моей любви ко всякому уличному движу, меня не было сегодня под Радой.
Джерело: блог Олени Яхно