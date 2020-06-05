Хто замінить Авакова на посаді міністра внутрішніх справ?

Аваков - це останній міністр Майдану і останній «дорослий в кімнаті»

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Моя позиция по Авакову предельно простая.

Я никогда ему не прощу, что он на выборах поддержал Зеленского.

Я никогда ему не прощу, что сейчас по делу Шеремета сидят невинные люди. Думаю, он и сам уже это понимает, но боится себе признать, что его тупо подставили.

НО! Никто не может мне дать ответ: кто вместо него? Очередной друг детства Зеленского? Очередная Венедитова? Очередной Бибиков? При таком раскладе я ни секунды не сомневаясь выберу черта Аваков. И еще. Чёрт Аваков - это последний министр Майдана, это последний «взрослый в комнате» и это единственный человек во власти, кто заступился за Таню Черновол. Поэтому, при всей моей любви ко всякому уличному движу, меня не было сегодня под Радой. Читайте також: Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова

Джерело: блог Олени Яхно

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