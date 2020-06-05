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    Думки вголос

    Хто замінить Авакова на посаді міністра внутрішніх справ?

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Хто замінить Авакова на посаді міністра внутрішніх справ?

    Аваков - це останній міністр Майдану і останній «дорослий в кімнаті»

    Мовою оригіналу

    Моя позиция по Авакову предельно простая.

    Я никогда ему не прощу, что он на выборах поддержал Зеленского.

    Я никогда ему не прощу, что сейчас по делу Шеремета сидят невинные люди. Думаю, он и сам уже это понимает, но боится себе признать, что его тупо подставили.

    НО! Никто не может мне дать ответ: кто вместо него?

    Очередной друг детства Зеленского? Очередная Венедитова? Очередной Бибиков?

    При таком раскладе я ни секунды не сомневаясь выберу черта Аваков.

    И еще. Чёрт Аваков - это последний министр Майдана, это последний «взрослый в комнате» и это единственный человек во власти, кто заступился за Таню Черновол.

    Поэтому, при всей моей любви ко всякому уличному движу, меня не было сегодня под Радой.

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Арсен Аваков
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