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    Атака на Харків: місто обстріляли з градів (відео)

    Пресцентр ЗСУ також підтвердив атаку на місто - Атака на Харків: місто обстріляли з градів (відео)
    Пресцентр ЗСУ також підтвердив атаку на місто
    фото: скріншот відео

    Десятки загиблих і сотні поранених

    Харків окупанти обстріляли з Градів. Про це написав радник МВС Антон Геращенко у Facebook.

    «Щойно масово обстріляли Харків з Градова. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!», - написав Геращенко.

    Інформацію про це підтвердив і військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Пресцентр ЗСУ також підтвердив атаку на місто, опублікувавши відповідне відео.

    Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

    Теги: Харків Росія МВС окупанти Антон Геращенко війна #stoprussia
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    Атака на Харків: місто обстріляли з градів (відео)