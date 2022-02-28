Атака на Харків: місто обстріляли з градів (відео)
Пресцентр ЗСУ також підтвердив атаку на місто
фото: скріншот відео
Десятки загиблих і сотні поранених
Харків окупанти обстріляли з Градів. Про це написав радник МВС Антон Геращенко у Facebook.
«Щойно масово обстріляли Харків з Градова. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!», - написав Геращенко.
Інформацію про це підтвердив і військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Пресцентр ЗСУ також підтвердив атаку на місто, опублікувавши відповідне відео.
Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.