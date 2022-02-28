Атака на Харків: місто обстріляли з градів (відео)

Пресцентр ЗСУ також підтвердив атаку на місто

Десятки загиблих і сотні поранених

Харків окупанти обстріляли з Градів. Про це написав радник МВС Антон Геращенко у Facebook.

«Щойно масово обстріляли Харків з Градова. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!», - написав Геращенко.

Інформацію про це підтвердив і військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Пресцентр ЗСУ також підтвердив атаку на місто, опублікувавши відповідне відео.

Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.