«Зупинимо Путіна!». Anonymous зламали рупор Кремля і вивісили банер

Один із провідних інформаційних сайтів Росії зазнав хакерської атаки

Хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС і повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.

Хакери зламали сайт ТАСС і вивісили банер

«Дорогі громадяни. Закликаємо вас припинити це безумство, не відправляйте своїм синів і чоловіків на вірну смерть. Путін змушує нас брехати і наражати на небезпеку. Нас ізолювали від усього світу, припинили купувати нафту і газ. Через декілька років ми будемо жити як у Північній Кореї. Для чого це нам? Щоби Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинимо його!», ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.