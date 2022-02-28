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    «Зупинимо Путіна!». Anonymous зламали рупор Кремля і вивісили банер

    Anonymous зламали рупор Кремля ТАСС і вивісили банер - «Зупинимо Путіна!». Anonymous зламали рупор Кремля і вивісили банер
    Anonymous зламали рупор Кремля ТАСС і вивісили банер

    Один із провідних інформаційних сайтів Росії зазнав хакерської атаки

    Хакери з групи Anonymous зламали сайт рупора кремлівської пропаганди, інформагентства ТАСС і повісили банер із закликом зупинити війну в Україні.

    Хакери зламали сайт ТАСС і вивісили банер

    Хакери зламали сайт ТАСС і вивісили банер

    «Дорогі громадяни. Закликаємо вас припинити це безумство, не відправляйте своїм синів і чоловіків на вірну смерть. Путін змушує нас брехати і наражати на небезпеку. Нас ізолювали від усього світу, припинили купувати нафту і газ. Через декілька років ми будемо жити як у Північній Кореї. Для чого це нам? Щоби Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинимо його!», ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, хакери з міжнародної групи Anonymous, які раніше оголосили кібервійну Росії, зламали і виклали у вільний доступ базу даних міністерства оборони РФ. Про це хакери повідомили у своєму Twitter-акаунті.

    Теги: газ війна Путін
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    «Зупинимо Путіна!». Anonymous зламали рупор Кремля і вивісили банер