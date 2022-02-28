«Путін х…йло»: жителі Бердянська вийшли до окупантів, що закопили місто

Люди вийшли на мітинг проти агресора

Священику ПЦУ в окупованому Бердянську загрожує смертельна небезпека

В окупованому путінськими загарбниками Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг за Україну. Про це передають ЗМІ та очевидці в соцмережах.

У Бердянську люди вийшли на мітинг проти війни. Вони скандують "Смерть ворогам", "Путін – ху*йло!" та "Русский корабль – йди на х*й!" pic.twitter.com/DVHHHj7Cv7 — Українська правда (@ukrpravda_news) February 28, 2022

Як видно з відео, перед ворожими танками та іншою військовою технікою люди кричать «Смерть ворогам!», «Путін х...йло!», «Русский корабль, иди нах...й» і «Банду геть!».

Жителі Бердянська на фоні російської військової техніки співають Гімн України!

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!"

pic.twitter.com/30pxr0a8zQ — Українська правда (@ukrpravda_news) February 28, 2022

Вони також співають гімн України. В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.

Також стало відомо, що в окупованому Бердянську родині священника Православної церкви України Олега Ніколаєва погрожують убивством. Священник розповів, що йому та його дружині постійно надходять смс-повідомлення від колаборантів, які очолювали в Бердянську проросійські рухи. Журналісти просять всі міжнародні організації стежити за ситуацією, а українських партизанів – спробувати його евакуювати.

27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

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