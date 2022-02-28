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    «Путін х…йло»: жителі Бердянська вийшли до окупантів, що закопили місто

    Люди вийшли на мітинг проти агресора - «Путін х…йло»: жителі Бердянська вийшли до окупантів, що закопили місто
    Люди вийшли на мітинг проти агресора
    скріншот з відео

    Священику ПЦУ в окупованому Бердянську загрожує смертельна небезпека

    В окупованому путінськими загарбниками Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг за Україну. Про це передають ЗМІ та очевидці в соцмережах.

    Як видно з відео, перед ворожими танками та іншою військовою технікою люди кричать «Смерть ворогам!», «Путін х...йло!», «Русский корабль, иди нах...й» і «Банду геть!».

    Вони також співають гімн України. В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.

    Також стало відомо, що в окупованому Бердянську родині священника Православної церкви України Олега Ніколаєва погрожують убивством. Священник розповів, що йому та його дружині постійно надходять смс-повідомлення від колаборантів, які очолювали в Бердянську проросійські рухи. Журналісти просять всі міжнародні організації стежити за ситуацією, а українських партизанів – спробувати його евакуювати.

    27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

    Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

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    Теги: Росія окупанти війна протест військова техніка Запорізька область небезпека
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    «Путін х…йло»: жителі Бердянська вийшли до окупантів, що закопили місто