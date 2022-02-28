У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»

Після артобстрілу російських окупантів у Чернігові загорівся гіпермаркет

У місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

Як повідомляє «Суспільне», вогонь перекинувся на п’ять прилеглих будинків. Інформацію підтвердили в управлінні ДСНС у Чернігівській області. Опубліковано також відео пожежі.

Нагадаємо, 28 лютого починаючи близько з 02:00 внаслідок ворожих обстрілів у місті Чернігів (періодично ворог здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо пристрілювання по радіотелецентру), сталося:

влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича з подальшим загорянням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС

влучання боєприпасу в будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.

влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича з подальшим загорянням.

Жертв та постраждалих немає, повідомляє ДСНС України.

Нагадаємо, українська авіація за добу знищила шість колон військової техніки окупантів.

Читайте також: