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    Події в Україні

    У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»

    Пожежа виникла після ворожого обстрілу&nbsp; - У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»
    Пожежа виникла після ворожого обстрілу 
    фото: ДСНС

    Після артобстрілу російських окупантів у Чернігові загорівся гіпермаркет

    У місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

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    У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»
    У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»
    У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»
    У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»

    Як повідомляє «Суспільне», вогонь перекинувся на п’ять прилеглих будинків. Інформацію підтвердили в управлінні ДСНС у Чернігівській області. Опубліковано також відео пожежі.

    Нагадаємо, 28 лютого починаючи близько з 02:00 внаслідок ворожих обстрілів у місті Чернігів (періодично ворог здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо пристрілювання по радіотелецентру), сталося:

    • влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича з подальшим загорянням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС
    • влучання боєприпасу в будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв.
    • влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича з подальшим загорянням.

    Жертв та постраждалих немає, повідомляє ДСНС України.

    Нагадаємо, українська авіація за добу знищила шість колон військової техніки окупантів.

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    Теги: пожежа окупанти ДСНС війна Чернігів магазин
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    У Чернігові після артобстрілу горить «Епіцентр»