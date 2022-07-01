Офіс президента відреагував на обстріл Одещини

«Спочатку росіяни прикривають свої злочинні дії «актом доброї волі», а потім завдають ракетних ударів по наших мирних містах»

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко відреагував на нічний обстріл Одещини російськими військами. Чиновник наголосив, що терор – це «звична тактика Росії». Про це він написав у своєму Telegram.

«Терор – звична тактика Росії. Спочатку вони прикривають свої злочинні дії «актом доброї волі», а потім завдають ракетних ударів по нашим мирним містам», – зазначив Тимошенко.

Представник Офісу президента також оприлюднив фото наслідків ракетної атаки росіян по селу Сергіївка на Одещині.

«Одеська область. Удар по селу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одещини. Три ракети поцілили у дев'ятиповерховий будинок та базу відпочинку. 17 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 – поранені. Через удар зруйновано зовнішню стіну житлового будинку та перекриття з 1 по 9 поверх. На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу», – йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Згодом Тимошенко повідомив, що кількість загиблих зросла до 18 та оприлюднив відео з місця події.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того, сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

До слова, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

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