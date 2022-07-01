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    Новини

    Офіс президента відреагував на обстріл Одещини

    Внаслідок російської атаки на Одещині загинуло щонайменше 18 осіб - Офіс президента відреагував на обстріл Одещини
    Внаслідок російської атаки на Одещині загинуло щонайменше 18 осіб
    фото: Кирило Тимошенко

    «Спочатку росіяни прикривають свої злочинні дії «актом доброї волі», а потім завдають ракетних ударів по наших мирних містах»

    Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко відреагував на нічний обстріл Одещини російськими військами. Чиновник наголосив, що терор – це «звична тактика Росії». Про це він написав у своєму Telegram.

    «Терор – звична тактика Росії. Спочатку вони прикривають свої злочинні дії «актом доброї волі», а потім завдають ракетних ударів по нашим мирним містам», – зазначив Тимошенко.

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    Офіс президента відреагував на обстріл Одещини
    Офіс президента відреагував на обстріл Одещини
    Офіс президента відреагував на обстріл Одещини

    Представник Офісу президента також оприлюднив фото наслідків ракетної атаки росіян по селу Сергіївка на Одещині.

    «Одеська область. Удар по селу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одещини. Три ракети поцілили у дев'ятиповерховий будинок та базу відпочинку. 17 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 – поранені. Через удар зруйновано зовнішню стіну житлового будинку та перекриття з 1 по 9 поверх. На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу», – йдеться у повідомленні.

    Чиновник додав, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби.

    Згодом Тимошенко повідомив, що кількість загиблих зросла до 18 та оприлюднив відео з місця події.

    Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

    Окрім того, сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    До слова, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Офіс президента відреагував на обстріл Одещини