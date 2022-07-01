Офіс президента відреагував на обстріл Одещини
«Спочатку росіяни прикривають свої злочинні дії «актом доброї волі», а потім завдають ракетних ударів по наших мирних містах»
Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко відреагував на нічний обстріл Одещини російськими військами. Чиновник наголосив, що терор – це «звична тактика Росії». Про це він написав у своєму Telegram.
«Терор – звична тактика Росії. Спочатку вони прикривають свої злочинні дії «актом доброї волі», а потім завдають ракетних ударів по нашим мирним містам», – зазначив Тимошенко.
Представник Офісу президента також оприлюднив фото наслідків ракетної атаки росіян по селу Сергіївка на Одещині.
«Одеська область. Удар по селу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одещини. Три ракети поцілили у дев'ятиповерховий будинок та базу відпочинку. 17 людей загинуло, серед них 2 дитини. 30 – поранені. Через удар зруйновано зовнішню стіну житлового будинку та перекриття з 1 по 9 поверх. На базі відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу», – йдеться у повідомленні.
Чиновник додав, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби.
Згодом Тимошенко повідомив, що кількість загиблих зросла до 18 та оприлюднив відео з місця події.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку.
Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.
Окрім того, сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.
Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.
До слова, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.