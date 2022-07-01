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    Новини

    Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під&rsquo;їзд - Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)
    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд
    фото: ДСНС

    У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку та бази відпочинку

    Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, 1 липня близько 01:00 у смт У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

    Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3три дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано семеро осіб (з нихтри дитини). Роботи тривають.

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    Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)
    Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)
    Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)
    Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)
    Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Окрім того у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Роботи тривають.

    Нагадаємо, в Одеській області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

    До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

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    Теги: вибух росія окупанти ДСНС війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)