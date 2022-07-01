Ракетний удар по Одещині: 17 загиблих і 30 постраждалих (фото, відео)
У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку та бази відпочинку
Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, 1 липня близько 01:00 у смт У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.
Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3три дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано семеро осіб (з нихтри дитини). Роботи тривають.
Окрім того у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.
Роботи тривають.
Нагадаємо, в Одеській області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.
До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.
Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.