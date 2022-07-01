Удар по Одещині. Стало відомо, які ракети і звідки випустила РФ

Будівлі вражено трьома ракетами Х-22

У дев’ятиповерхівку Білгород-Дністровського району Одещини рашисти вдарили літаками стратегічної авіації Ту-22. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку», – йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

До слова, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

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