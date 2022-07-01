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    Новини

    Ракетний удар по Одещині: перші фото та відео з місця подій

    Ракетний удар по Одещині: перші фото та відео з місця подій

    Розбір завалів продовжується, серед постраждалих є діти

    Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку, багато загиблих і постраждалих.

    Нагадаємо, в Одеські області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

    Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

    У сусідніх будинках повилітали вікна.

    На базі відпочинку загоряння не виявлено. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

    До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

    Теги: вибух росія окупанти діти війна Одещина Україна будинок окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одещині: перші фото та відео з місця подій