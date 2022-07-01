Ракетний удар по Одещині: перші фото та відео з місця подій

Розбір завалів продовжується, серед постраждалих є діти

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку, багато загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, в Одеські області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

У сусідніх будинках повилітали вікна.

На базі відпочинку загоряння не виявлено. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.