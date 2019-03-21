Аваков і посол Йованович потролили Луценка (ФОТО)



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Глава МВС Арсен Аваков 21 березня провів зустріч з послом США в Україні Марі Йованович

Глава МВС зустрівся з послом США, після того, як Генпрокурор Луценко втягнув її в гучний скандал

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обговорив з послом США в Україні Марі Йованович питання недопущення провокацій під час виборів.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

«На зустрічі із Послом США Марі Йованович обговорили актуальні питання щодо забезпечення чесних та прозорих виборів, безпеки і недопущення провокацій на виборчих дільницях під час голосування», - зазначив Аваков.

Нагадаємо, що напередодні стався гучний скандал між Генпрокурором та послом США в Україні.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

Представник Державного департаменту США також заявив сьогодні, що заява генпрокурора України Юрія Луценка про те, що посол США в Україні Марі Йованович нібито дала йому список людей, яких попросила «не переслідувати», неправдива.

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