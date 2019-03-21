Луценко проти посла Йованович. Усі версії гучного скандалу

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кілька років тому посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування Джерело: УНІАН

США на заяви Луценка відреагували дуже гостро. Але прокурор міг діяти… і за погодженням Вашингтону?

Між Києвом і Вашингтоном за 10 днів до президентських виборів спалахнув дипломатичний скандал. По суті, на публіку вихлюпнулись підкилимні інтриги, які вже не перший рік вело президентське оточення, незадоволене позицією американського посла в Україні. Та цього разу справа дійшла до конкретних звинувачень, не помітити які Держдепу було б вкрай важко.

Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському HillTv заявив, що під час першої зустрічі з ним кілька років тому посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування. Окрім того генпрокурор поскаржився, що його відомство не отримало обіцяні $4 млн, які посольство мало виділити Генпрокуратурі.

Луценко переконує, що він обурився, почувши прохання дипломата не чіпати обраних. «Моя відповідь – це неприпустимо. Ніхто в цій країні – ані наш президент, ані наш парламент, ані наш посол, не перешкодять мені розслідувати, чи має місце злочин», – запевнив генпрокурор. Про те, хто саме перебував у списку Йованович, високопосадовець не став розказувати. Лише його прес-секретар Лариса Сарган згодом уточнила, що «під патронатом» посла тоді опинились двоє народних депутатів. У цьому списку, на думку обізнаних, також міг бути глава НАБУ Артем Ситник. Не секрет, що цей орган та його керівник з самого початку роботи перебували під протекцією Держдепу. І саме проти Ситника ГПУ ще у 2016 році відкрила провадження за фактом втручання у президентські вибори у США, главу НАБУ звинуватили в діях, що були в інтересах кандидата у президенти Гілларі Клінтон.

Тиждень тому ця справа знову виринула в інформпросторі. Нардеп Борислав Розенблат на своїй сторінці у Facebook опублікував аудіофайл, голос у якому нібито належить Артему Ситнику. «У 2017 році я подав заяву до суду про втручання у вибори президента США Ситником А. та народним депутатом Лещенком С. Суд встановив неправомірність їхніх дій, проте сьогодні я маю беззаперечні докази того, що директор Антикорупційного бюро працював на одного з кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, розголошуючи матеріали слідства та передаючи їх іншій іноземній державі, щоби вплинути на виборчий процес на підтримку одного з кандидатів у президенти», – запевнив у соцмережі Розенблат, у якого свої рахунки з НАБУ.

США на заяви Луценка відреагували гостро: у Вашингтоні твердження українського генпрокурора назвали «відвертою вигадкою». А для дипломатичної мови – це нечувана жорсткість. «Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович», – йдеться у відповіді представника Державного департаменту США на запит українських журналістів. У Держдепартаменті заявляють, що такі напади «подвоюють рішучість» США у допомозі Україні в боротьбі з корупцією. «За браком політичної волі України, як наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін», – йдеться у відповіді. Простими словами, Генпрокуратура часів Луценка ні на що не здатна, тому Вашингтон готовий підтримувати НАБУ, надії щодо якого ще не поховані.

У Вашингтоні твердження українського генпрокурора щодо Марі Йованович назвали «відвертою вигадкою»

Не менш гостро відреагували і народні депутати. Нардеп від БПП Мустафа пропонує Юрію Луценку пояснити, яким чином дипломат іншої держави могла передати йому список «недоторканих». Мовляв, якщо дійсно мало місце все те, про що каже Генпрокурор, то такі дії дипломата підпадають під дію ст. 343 Кримінального кодексу в частині «втручання в діяльність працівника правоохоронного органу». А якщо так, то Генпрокурор зобов'язаний був звернутися в правоохоронні органи із заявою про злочин, передати слідчим всі наявні у нього докази і домогтися належного розслідування, а потім і видворення посла. «І насправді, невідомо, може, Юрій Луценко саме так і вчинив. Направив йому звернення з проханням надати відповідну інформацію. А заодно, передати копію списку Марі Йованович. Я думаю, ми маємо право знати, кого «кришує» посольство США і що робити Генпрокурора, щоб протистояти цьому тиску», - написав пан Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Соратник Петра Порошенка Юрій Луценко заявив, що кілька років тому посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, щодо яких не можна проводити розслідування

Його колега Світлана Заліщук висловила думку, що президент руками Луценка намагається нейтралізувати критику з боку американців щодо корупції української влади, а також посилює образ «ворогів української влади» серед опозиційних політиків та громадських активістів.

Дипломати, опитані «Главкомом», що ситуація, в яку втягнув Україну Луценко не є дипломатичним конфліктом у чистому розумінні, хоча б тому, що сам Юрій Віталійович не працює в структурі МЗС. Також не слід розглядати скандал між високопосадовцями України і США як конфлікт між державами. Цікаво й те, що не усі з дипломатів, з якими поспілкувався «Главком», зголосилися публічно давати оцінку останнім подіям. Мовляв, будь-яке роздмухування конфлікту грає на руку Росії.

«Чи ця заява – особиста ініціатива Луценка?»

Костянтин Грищенко

міністр закордонних справ України у 2003-2005 роках і 2010-2012 роках

Нічого позитивного очікувати не можна. Марі Йованович – це чинний посол. Якщо посол з кимось зустрічається, то він має право і розраховує на конфіденційність. Треба реагувати на публічні заяви, коли це втручання. А коли відбувається зустріч, де висловлюється думка, побажання, то це справа партнера, брати до уваги чи відповідати, що ти не згоден. Та й взагалі мені логіка всього цього питання не зрозуміла. Я логіки не бачу, крім як «стріляти собі в ногу». Чи ця заява – особиста ініціатива Луценка? Складно сказати, не знаю. Він людина, яка цілком може робити щось самостійно.

«Якщо президент Порошенко залишиться з Луценком, то нас чекають складні часи у відносинах зі США»

Богдан Яременко

голова правління ГО «Майдан закордонних справ»

Якщо влада в Україні зміниться, це призведе до зміни генпрокурора з часом. Тоді очевидно все буде зам’ято і сторони надалі удаватимуть, що нічого не трапилось. Якщо президент Порошенко залишиться з Луценком то, очевидно, нас чекають достатньо складні часи у відносинах зі США, зокрема із Держдепом. Це буде меншою проблемою щодо самого посла, оскільки вона так чи інакше до кінця цього року має залишати Україну через планову ротацію.

Нинішня ситуація не зможе розвиватися як конфлікт Юрія Луценка і Марі Йованович. Навіть якщо це кимось планувалось як приватна помста за щось, вона такою не буде. Звичайно Держдеп вже прокоментував цей випадок – і це відразу вийшло на міждержавний рівень.

Я ніколи не стикався у своїй практиці з подібним, крім випадку з ультиматумом із «Кольчугами» (у 2017 році виник міжнародний скандал. Україну звинувачували у незаконних поставках до КНДР комплектуючих для ракет), де все було дуже прямолінійно.

Абсолютно легко можу уявити, як посол США заявляє українському генпрокурору, що так і так, ми бачимо наміри переслідування, наприклад, якихось антикорупційних активістів. І пояснює, що США з цим буде складно погодитись… Мовляв, боротися треба з корупціонерами, а не з антикорупційними активістами. Ось у такій формі, звичайно, може обговорюватися окремий випадок. Це не є вихід за межі протоколу, дипломатичного етикету. Тут немає на що ображатися, це політична дискусія. Я не вірю, що США могли надати список тих, кого звинувачують у корупції або серйозних злочинах, яких не можна переслідувати, бо начебто так хоче уряд США. Це так не робиться.

Є варіант, що у цій ситуації ніхто не брав до уваги міжнародні наслідки. Тому я не розумію цей хід. Навіть враховуючи те, що на початку виборчої кампанії суспільству активно нав’язувалась думка про те, що США підтримують Порошенка, що він дуже вигідний, і це мало б концентрувати довкола нього виборців. Але виборча кампанія показала, що це не так. США уникають підтримки когось з кандидатів взагалі, працюють дуже грамотно і рівно з усіма, не мають фаворитів. Можливо, це (заява Луценка) якась помста. Очевидно одне: в штабі Порошенка наступив період паніки і хаосу…

«Цей крок Луценка міг бути погоджений з Вашингтоном»

Леонід Кожара

міністр закордонних справ України у 2012-2014 роках

Дуже характерно для нинішньої влади в Україні давати оцінки представникам іноземних держав. Нинішній випадок не перший. За моєю інформацією, наш глава МЗС скаржився на деяких послів. Всі пам’ятають ситуацію з послом Німеччини, коли він щойно прибув до України, як один із народних депутатів керівної партії намалював перед посольством ФРН на залишках Берлінської стіни слово nien (у лютому 2017 року нардеп Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля щодо виборів на Донбасі намалював слово nien перед будівлею посольства Німеччини в Україні).

Що ж стосується посольства США, то ці останні події для мене якось дивно виглядають... Сказане Луценком – це не просто випад щодо посла Марі Йованович. І раніше ходили чутки, що вона вважається у Держдепартаменті політичним призначенцем, ставлеником попередньої команди. Цей крок (заява Юрія Луценка), можливо, був здійснений в координації з певними американськими представниками, які представляють нову команду президента Трампа, тобто цей крок міг бути погоджений з Вашингтоном. Ніяких надзвичайних наслідків (для українсько-американських відносин) не буде.

«Наслідків для України не буде»

Юрій Щербак

посол України у США у 1994-1998 роках

По-перше, я абсолютно вірю Юрію Луценку, що він це не вигадав, і така розмова з послом США була. По-друге, думаю, ця розмова мала конфіденційний характер і, звичайно, Держдеп одразу кинувся аналізувати реноме посла і правильно зробив, адже посол не має права втручатися в особливо делікатну сферу правосуддя. По-третє, ця заява була не на часі напередодні виборів, тому що єдиним нормальним союзником України на сьогодні є саме США. Ми – не члени НАТО, ми не члени Європейського союзу, за всієї підтримки європейських країн.

Щодо наслідків для України, то їх не буде. Боже мій, у світі відбувається стільки всяких дурниць і всяких непорозумінь. Якби цьому хтось надавав значення. Я переконаний, що США допомагатимуть нам, ми залишимося їхнім стратегічним партнером. Можливо була невелика тактична помилка, яка, в принципі, не перекреслює наших стратегічних відносин зі США. Через три дні цей епізод закінчиться.

З власного досвіду вам скажу, що США нас постійно повчали, яка Росія добра і які погані у нас реформи. Вони були закохані в Росію, вони були помішані на ній. Вони повірили в те, що Росія за два роки після комуністичного панування та імперських 300 років стане раптом такою лялечкою, демократичною країною. І вони нам весь час про це казали.

Юрій Луценко не є дипломатом, він не був і не є послом України в США, жодних порушень з боку дипломатичної служби України не було, ніхто і ніколи не відкривав конфіденційності тих розмов, які відбуваються між дипломатами.

«Пані посол не тільки не покине свій пост раніше закінчення терміну, а й залишиться після нього»

Мустафа Найєм

народний депутат, фракція БПП

Є дві дивовижні обставини, які об'єднують адміністрації часів Віктора Януковича та Петра Порошенка. Найбільшими ворогами реформ і боротьби з корупцією, як і раніше, залишаються журналісти, громадянське суспільство і посольство США. А найбільший друг – Рінат Ахметов. І очевидно, що якщо і був такий собі список недоторканних для ГПУ осіб, озвучувався він не послом США в Україні, а президентом Петром Порошенком, його оточенням і друзями, партнерами самого генпрокурора. Оскільки за всі ці роки саме вони системно уникали правосуддя, відкрито нехтуючи не тільки законом, а й елементарними правилами пристойності. Тим часом Юрію Луценку навряд чи вдасться вплинути на кар'єру посла США в Україні Марі Йованович. Наскільки я розумію, пані посол не тільки не покине свій пост раніше закінчення терміну перебування в країні, але й залишиться на своїй посаді деякий час після закінчення цього терміну.

А щодо розслідування Генеральної прокуратури дій глави НАБУ з втручання у вибори у США, то Юрій Луценко дещо переоцінює свої можливості. ГПУ втратила функції слідства ще восени 2017 року. Єдиний орган, який може ініціювати таке розслідування за фактом розголошення таємниці слідства, – Державне бюро розслідувань. Втім теоретично Артема Ситника можуть ще звинувачувати в державній зраді, в цьому випадку розслідування може проводити СБУ. Залишається чекати, коли главі НАБУ вручать підозру щодо втручання у вибори президента США, тоді як самі американці підозрюють в такому ж втручанні Російську Федерацію. Я вважаю, на цьому маразм можна буде вважати остаточним.

Сергій Лещенко

народний депутат, фракція БПП

Генпрокурор Луценко вирішив пробити чергове дно і відкрити кримінальне розслідування про начебто втручання у вибори президента США. Підґрунтям для цього стало рішення Окружного суду Києва (ручний суд Банкової) за позовом бурштинового депутата Розенблата. Цей суд в перерві між відновленням Насірова на посаді і відстороненням Супрун, виніс ще одне геніальне рішення, яким визнано, що я і глава НАБУ Ситник втручалися в американські вибори. Можливо, ви бачили це рішення суду – його активно піарив таємний союзник Адміністрації президента Віктор Медведчук.

Хочу поінформувати нашого генпрокурора, що рішення суду за позовом Розенблата не вступило в законну силу, а в понеділок цього тижня було відкрито апеляційне провадження. Звичайно, така дрібниця як відсутність законного рішення суду, навряд чи зупинить нашого генпрокурора. Адже недарма обрали людину без такого обтяжливого багажу, як юридична освіта.

Дипломатичні скандали останніх років

Схожі до нинішнього скандали відбувалися в Україні і за минулої влади Віктора Януковича. У серпні 2011 року Франція відкликала з України свого посла Жака Фора. Речник МЗС Волошин заявляв, що це сталося через підтримку французьким дипломатом української опозиції. Посол Франції називав судовий процес у справі Юлії Тимошенко політичним. У Франції тоді спростували слова працівника МЗС, заявивши, що посол відкликаний у зв’язку з завершенням своєї трирічної місії в Україні.

У травні 2011 року двох чеських дипломатів, які працювали в Україні було оголошено персонами нон-ґрата. Дипломатів звинуватили у зборі інформації, що становить державну таємницю в Україні. «Для України такі дії є неприйнятними з боку представників будь-якої держави. Тим паче, непокоїть, що до протиправної діяльності вдалися дипломати такої дружньої і партнерської для нас країни, як Чехія», – заявляли тоді в МЗС. Про кого саме іде мова та яку інформацію збирали дипломати, не повідомлялося.



2012 року зі своєї посади пішов голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Дипломати, які побажали залишитися неназваними, в розмові з «Главкомом» кажуть про те, що проти нього тодішня влада вела цілеспрямовану кампанію і, зрештою, добилася свого.

Не оминули скандали і часи президентства Петра Порошенка. Мабуть, найгучніший стався восени минулого року, коли з України був оголошений персоною нон-ґрата і висланий консул Угорщини у місті Берегове. Україна звинуватила дипломата у роздачі паспортів Угорщини громадянам України, що суперечить законам України.

Михайло Глуховський, «Главком»